خليفات : 20 باخرة في طريقها لميناء العقبة حتى نهاية الشهر الحالي

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة

أعلن مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات عن إنتظام وصول كافة البواخر التجارية المقرر وصولها الى ميناء العقبة ضمن برامجها المعدة مسبقا إلى الميناء الجديد دون أي تاخير وذلك لتفريغ حمولاتها المقررة على أرصفة الميناء وفقاً لبرنامج إستقبال وإصطفاف هذه البواخر .



وبين خليفات أن 20 باخرة بدأت أولها في الإصطفاف على ارصفة ميناء العقبة اعتباراً من يوم امس وحتى نهاية الشهر الحالي وحسب البرنامج المقرر لوصول كل باخرة مشيراً لوصول أول 3 بواخر يوم أمس الأولى محملة ب 59 ألف طن من مادة الذرة والباخرة الثانية محملة ب 7 الآف رأس من العجول والثالثة محملة ب 16 ألف رأس من الاغنام .



وبين أن أرصفة الميناء إستقبلت اليوم عدد من البواخر التجارية المحملة بمختلف المواد والسلع حيث وصلت باخرة محملةب 4 الآف طن مواد كيماوية وباخرة محملة ب6 الآف رأس من العجول والاغنام وباخرة محملة ب 134 ألف طن من النفط وباخرة محملة بمواسير مختلفة وآليات واخشاب وباخرة محملة بأعلاف مكيسة وأمونيا ومواد أولية وباخرة سيارات عليها 116 سيارة وباخرة محملة بحديد ومواد أولية وباخرة ديزل على متنها 30 الف طن .



وكشف خليفات عن برنامج وصول البواخر الاخرى حتى نهاية الشهر الحالي على النحو التالي باخرة رول صاج ومواسير بوزن 9 الآف طن وباخرة زيوت معدنية وباخرة صويا تحمل 38 ألف طن وباخرة مواد كيماوية وباخرة سيارات تحمل 900 سيارة وباخرة صويا اخرى تحمل 35 ألف طن وباخرة ذرة تحمل 61 الف طن وفي 28 من الشهر الحالي وصول باخرة سيارات على متنها 1500 الف سيارة.