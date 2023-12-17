أكلات شعبية تشتهر شتاء

(MENAFN
- Al Watan) مع دخول موسم الشتاء، تتميز مناطق المملكة بالأكلات الشعبية التي تشتهر شتاء، وتتمثل أبرز الأكلات الشتوية في:
العريكة والعصيدة: مناطق الجنوب
التطماج: مناطق الشمال
الحنيني والمطاطيز: المنطقة الوسطى
السليق والمعصوب: المنطقة الغربية
الخبيصة والبثيث: المنطقة الشرقية
البكيلة: الجوف.
MENAFN17122023000089011017ID1107611022
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.