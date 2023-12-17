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أكلات شعبية تشتهر شتاء

12/17/2023 2:14:38 PM
(MENAFN- Al Watan) مع دخول موسم الشتاء، تتميز مناطق المملكة بالأكلات الشعبية التي تشتهر شتاء، وتتمثل أبرز الأكلات الشتوية في:
العريكة والعصيدة: مناطق الجنوب
التطماج: مناطق الشمال
الحنيني والمطاطيز: المنطقة الوسطى
السليق والمعصوب: المنطقة الغربية
الخبيصة والبثيث: المنطقة الشرقية
البكيلة: الجوف.

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