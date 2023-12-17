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شواطئ دافئة تجذب المتنزهين

12/17/2023 2:14:38 PM

(MENAFN- Al Watan) جذبت شواطئ جازان الدافئة، المتنزهين والزوار من داخل المنطقة وخارجها، وتحول شاطئا جازان الشمالي والجنوبي إلى وجهة للهاربين من برد السراة، والاستمتاع بالدفء، في وقت رسمت الشواطئ إلهامًا للمتنزهين، وممارسة الهوايات المختلفة، وسط اكتمال الخدمات، واستعدادات متواصلة للموسم الشتوي.
نزهة بحرية
استقبلت شواطئ جازان خلال اليومين الماضيين، نحو 20 ألف زائر، إذ يعتبر الخروج إلى البحر والاستمتاع بالأجواء الدافئة إحدى توجهات وخطط الأسر والمواطنين، والهوايات الشتوية للأسر، ورصدت ((الوطن))، في جولة ميدانية، تواجدًا كثيفًا للزوار، واكتظاظ شاطئ جازان الجنوبي بالزوار والأهالي، إذ شهدت طرق ومساحات الشاطئ طوابير كبيرة للمركبات، وتحول الشاطئ إلى ملتقى شعبي وطني، إذ يقضي المتنزهون نحو 7 ساعات يوميًا في نزهة بحرية بشاطئي جازان.
ممارسة الهوايات
يتنافس الشباب والفتيات وكبار السن والأطفال، على ممارسة الهوايات المختلفة، وتمثلت أبرز الهوايات في ممارسة السباحة، ورياضة كرة القدم، والمشي، والطبخ، والتصوير، والتخييم، وممارسة الألعاب الترفيهية، والرسم على الرمل، وممارسة البيع، وأكد العديد من الزوار استمتاعهم بأجواء جازان الدافئة، مشيدين بجودة الخدمات على طول الساحل البحري.
استنفار
استنفرت 3 جهات حكومية ممثلة في: أمانة جازان والمرور، وحرس الحدود، جهودهم في تقديم الخدمات، إذ كثفت الأمانة أعمالها الميدانية، فيما طافت مركبات المرور الشوارع المؤدية للشواطئ لتنظيم سير المركبات، بينما يسهر حرس الحدود على حماية المتنزهين، وتوعيتهم، وإنذارهم من السباحة في المواقع الخطرة.

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