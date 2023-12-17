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200 ألف ريال لأغلى بشت بمهرجان الأحساء

12/17/2023 2:14:37 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت أركان مهرجان البشت الحساوي، في نسخته الثانية، الذي تنظمه حاليًا هيئة التراث، في قصر إبراهيم التاريخي وسط مدينة الهفوف بالأحساء، عرض 6 بشوت نادرة، بينها: أقدم ((بشت))، إذ تجاوز عمر حياكته وصياغته أكثر من 150 عامًا، ولا يزال يحتفظ بجودته، وأغلى ((بشت)) في المهرجان بـ200 ألف ريال.
اختلاف محدود
أشار صائغ البشوت علي اليوسف ((من دولة قطر)) في أركان الجناح الدولي بالمهرجان، إلى أن مشاركته في الجناح لعرض ((البشت))، المصنوع في مصانع ومعامل دولة قطر، مشيرا إلى أن هناك اختلافا محدودا بين الصياغتين للبشت الحساوي والقطري، وذلك في نقوش الزري، إذ لا يتجاوز عرض الزري في البشت القطري عن 1.5 بوصة، بينما البشت الحساوي أكبر من ذلك، وقد يصل إلى 2.5 بوصة، وهناك تقارب في الأسعار بينهما، وتتفاوت أسعار البشوت في قطر تبعًا لجودة ((الزري)) المستخدم في الصياغة، الزري الألماني والفرنسي، هما الأكثر ارتفاعًا في الأسعار، مؤكدًا أن من يمتهنون صياغة البشوت في قطر، هم قطريون، وينحدرون من أصول وعوائل ((أحسائية))، وهناك تعاون كبير بين معامل صياغة البشوت في قطر والأحساء، وتبادل الخبرات والزيارات واللقاءات، وشراء الخامات الأولية لصناعة البشوت.
أبان تاجر وصائغ البشوت في الأحساء أنور الأمير ((مشرف ركن نوادر البشوت))، أن صياغة ((البشوت))، ورثها أبًا عن جدٍ، وأن أسرته تعمل في هذه الحرفة منذ أكثر من 200 عام، وتحتفظ بـ4 بشوت ((أحسائية)) متميزة، وتعتبر من النوادر، لدقة التفصيل والحرفية العالية، التي تطلبها العمل عليها، وكان لأجداده دور في صياغتها، والاحتفاظ بها لفترات زمنية تتجاوز الـ 100 عام، وهي: بشت المِعَلِمة الذي استلهم تطريزه من رايات ((أعلام)) الحرب، وتميز بنسيجه المتداخل بين الزري والصوف في حبكة متناغمة، ويحمل في طياته دلالات الشجاعة والإقدام، ويزيد عمر القطعة عن 90 عامًا، وقطعة بنسيج أحسائي عمرها أكثر من 100 عام، زينت بزري هندي ((بو قطن)) لأن خيطه الأصلي قطن مذهب، وهو أول زري استوردته المملكة، واستخدم هذا النوع من الزري لتعليم الحرفيين الجدد لرخص ثمنه، بعد استيراد الزري الألماني المصنوع من فضة مذهبة، والمجوخة بشت نسائي، يلبس على الكتفين، يزيد عمره عن الـ80 عامًا، تهديه سيدات الخليج والجزيرة العربية لضيوفهن تعبيرًا عن الاحتفاء بالكرم، وزينت القطعة بالكثير من الرموز والزخارف المعبرة، فزينت بالمبخر، والمرش، والدلة، حيث تحمل هذه الرموز دلالات عميقة على الكرم وحسن الضيافة والحفاوة العربية الأصيلة، وقطعة يناهز عمرها الـ 80 عامًا، اشتغل بزري ألماني ((قديم))، وكان الزري معفيًا من الرسوم الجمركية، كونه يستخدم في البشوت التي تلبس في المراسم الملكية والرسمية.
200 عام بشوت عراقية
أبان الخبير في حياكة أقمشة البشوت النجفية، حسن العيساوي ((من دولة العراق)) في أركان الجناح الدولي بالمهرجان، أن العراق يتميز بصناعة أقمشة البشوت المصنوعة من ((الوبر)) الصوف (غزل وحياكة يدوي)، وهناك معامل أخرى لصناعة النسيج ((صناعية)) كمبيوتر، موضحًا أن السوق السعودي، يعج حاليًا بالبشوت العراقية، وهناك تصدير كميات كبيرة من البشوت العراقية ((الصيفية)) و((الشتوية)) إلى السعودية، مشيرًا إلى أن معدل أسعار البشوت العراقية في الأسواق السعودية، على النحو التالي: بشت ((الكمبيوتر)) 500 ريال، وبشت اليدوي 1500 ريال، والبشت النجفي الأصيل ((اليدوي)) تبدأ بـ 3 آلاف ريال، وتصل إلى 10 آلاف ريال، ويحدد ارتفاع أسعار حياكة الأقمشة اليدوية ((سماكة)) الخيوط، كلما كانت صغيرة كان السعر أغلى.

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