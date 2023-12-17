((ذيب لتأجير السيارات)) تستلم أول أسطول سيارات مرسيدس- بنز 2024 من ((شركة الجفالي للسيارات))

MENAFN - Al Watan) أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات، بالتعاون مع شركة الجفالي للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات مرسيدس-بنز في المملكة العربية السعودية، عن تدشين أسطولها من سياراتها الجديدة لعام 2024، وهي C200و CLAوS450 ، والتي تمثل أحدث طرازات سيارات مرسيدس -بنز، التي استقبلتها الأسواق العالمية.

وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة ((ذيب لتأجير السيارات)) الأستاذ / نايف بن محمد الذييب ، في مقر الشركة، بالرياض، فيما وقعها من جانب ((شركة الجفالي للسيارات))، الأستاذ/ جنكيز خان الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك وسط حضور عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة الطرفين والجهات ذات العلاقة، والسيارات متاحة للتأجير حالياً لدى فروع الشركة.

وفي تعليقه على التدشين، قال الأستاذ/ نايف بن محمد الذييب :" اعتادت ((ذيب لتأجير السيارات))، وبصورة متواصلة، وسنوية، بالعمل على تحديث أسطولها وتزويد شبكة فروعها المختلفة، بأحدث الطرازات العالمية من السيارات الفخمة بمختلف أنواعها، وهانحن الآن ندشنأحدث أنواع سيارت مرسيدس -بنز للعام2024م، والتي تتمتع بمواصفات ومعايير عالمية، من حيث التقنية والتصاميم الفخمة، لتمثل بذلك إضافة نوعية لأسطول السيارات التي تضمها شركتنا".

وأشاد الأستاذ"الذييب" بالتعاون الوثيق والمتطور يوما بعد يوم، بين ((ذيب لتأجير السيارات))، و((شركة الجفالي للسيارات))، والذي يقارب الثلاثة عقود، مشيرا إلى أن حرص الشركة على استمرار هذا التعاون، نسبة إلى ما تتمتع به سيارات مرسيدس-بنز من سمعة عالمية، ومصدر ثقة لكل الجهات التي تتعامل معها، في المملكة والمنطقة.

من جانبه، قال الأستاذ جنكيز خان في ((شركة الجفالي للسيارات))، إن الشركة لها شراكات واسعة على مستوى المملكة والمنطقة، لكن الشراكة مع ((ذيب لتأجير السيارات))، تعتبر إحدى أبرز الشراكات الإستراتيجية التي نعتز بها كثيرا، موضحا أن أسطول سياراتها S450 و C200 وCLA ، تعتبر من أحدث وأفخم أنواع سيارات مرسيدس-بنز الأنيقة، ذات المواصفات الاستثنائية من حيث التصميم، والخيارات التقنية العالية، بالإضافة إلى تمتعها بأحدث أنظمة السلامة، وهي بذلك تعد أيقونة سيارات مرسيدس، معبرا على سعادته بالعلاقة المتطورة التي تربط بين الشركتين.

تعتبر شركة ذيب لتأجير السيارات، إحدى أبرز الشركات على مستوى المملكة والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، حيث أهلتها خبراتها وريادتها من الحصول على مجموعة كبيرة من الشهادات محليا وخارجيا. وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير السيارات من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات والأفراد. وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عاما، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م، ليصل عدد فروعها إلى 56 فرعا، 14 منها في المطارات الدولية والإقليمية، وبأسطول يتجاوز 30 ألف سيارة.