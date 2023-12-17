((ذيب لتأجير السيارات)) تستلم أول أسطول سيارات مرسيدس- بنز 2024 من ((شركة الجفالي للسيارات))

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات، بالتعاون مع شركة الجفالي للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات مرسيدس-بنز في المملكة العربية السعودية، عن تدشين أسطولها من سياراتها الجديدة لعام 2024، وهي C200و CLAوS450 ، والتي تمثل أحدث طرازات سيارات مرسيدس -بنز، التي استقبلتها الأسواق العالمية.
وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة ((ذيب لتأجير السيارات)) الأستاذ / نايف بن محمد الذييب ، في مقر الشركة، بالرياض، فيما وقعها من جانب ((شركة الجفالي للسيارات))، الأستاذ/ جنكيز خان الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك وسط حضور عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة الطرفين والجهات ذات العلاقة، والسيارات متاحة للتأجير حالياً لدى فروع الشركة.
وفي تعليقه على التدشين، قال الأستاذ/ نايف بن محمد الذييب :" اعتادت ((ذيب لتأجير السيارات))، وبصورة متواصلة، وسنوية، بالعمل على تحديث أسطولها وتزويد شبكة فروعها المختلفة، بأحدث الطرازات العالمية من السيارات الفخمة بمختلف أنواعها، وهانحن الآن ندشنأحدث أنواع سيارت مرسيدس -بنز للعام2024م، والتي تتمتع بمواصفات ومعايير عالمية، من حيث التقنية والتصاميم الفخمة، لتمثل بذلك إضافة نوعية لأسطول السيارات التي تضمها شركتنا".
وأشاد الأستاذ"الذييب" بالتعاون الوثيق والمتطور يوما بعد يوم، بين ((ذيب لتأجير السيارات))، و((شركة الجفالي للسيارات))، والذي يقارب الثلاثة عقود، مشيرا إلى أن حرص الشركة على استمرار هذا التعاون، نسبة إلى ما تتمتع به سيارات مرسيدس-بنز من سمعة عالمية، ومصدر ثقة لكل الجهات التي تتعامل معها، في المملكة والمنطقة.
من جانبه، قال الأستاذ جنكيز خان في ((شركة الجفالي للسيارات))، إن الشركة لها شراكات واسعة على مستوى المملكة والمنطقة، لكن الشراكة مع ((ذيب لتأجير السيارات))، تعتبر إحدى أبرز الشراكات الإستراتيجية التي نعتز بها كثيرا، موضحا أن أسطول سياراتها S450 و C200 وCLA ، تعتبر من أحدث وأفخم أنواع سيارات مرسيدس-بنز الأنيقة، ذات المواصفات الاستثنائية من حيث التصميم، والخيارات التقنية العالية، بالإضافة إلى تمتعها بأحدث أنظمة السلامة، وهي بذلك تعد أيقونة سيارات مرسيدس، معبرا على سعادته بالعلاقة المتطورة التي تربط بين الشركتين.
تعتبر شركة ذيب لتأجير السيارات، إحدى أبرز الشركات على مستوى المملكة والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، حيث أهلتها خبراتها وريادتها من الحصول على مجموعة كبيرة من الشهادات محليا وخارجيا. وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير السيارات من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات والأفراد. وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عاما، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م، ليصل عدد فروعها إلى 56 فرعا، 14 منها في المطارات الدولية والإقليمية، وبأسطول يتجاوز 30 ألف سيارة.
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