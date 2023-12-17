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دله للرعاية المنزلية تعالج مريض متلازمة غيلان باريه النادرة الحدوث

12/17/2023 2:14:37 PM
(MENAFN- Al Watan) استطاع فريق طبي من ((دله للرعاية المنزلية))، وبعد فحوصات وتشخيص دقيق، أن ينجح في علاج مريض يبلغ من العمر 35 عاماً، مصاب بمرض متلازمة غيلان باريه(GBS)، وذلك بعد وضع خطة علاجية نفّذها الفريق الطبي تحت إشراف طبيب مختص.

شعر المريض بثقل وخدر في أطرافه السفلية، واستمرت لفترة طويلة، وعند إجراء التحاليل، والفحوصات الدقيقة اتضح بأنه مصاب بـ ((متلازمة غيلان باريه))، (GBS)، وهي متلازمة نادرة الحدوث، وهو اضطراب يهاجم الأعصاب والجهاز المناعي للجسم، مما أثر على حالة المريض النفسية وبمرور الوقتصاحبت تلك الأعراض ضمور في العضلات، وآلام شديدة في المفاصل، مع صعوبة في المشي، ثم تضاعفت الأعراض، ليفقد المريض القدرة على الوقوف بمفردة

على إثر ذلك، وضع فريق ((دله للرعاية المنزلية))، خطة علاجيةعاجلة وبرنامجا تأهيلياً مكثّفاً للمريض، مع متابعة دقيقةلمنع تطور الأعراض،واستعادة القدرة على القيام بأنشطة الحياة اليومية كون المتلازمة من الأمراض التي ليس لها علاج بشكل تام.

وتضمنت الخطة العلاجية للمريض عدة خطوات، منها وضع برنامج علاج طبيعي مناسب، وتنسيق زيارات علاجية منزلية مكثفة، من قبل فريق ((دله للرعاية المنزلية))، وتشخيصه سريرياً، مع مشاركة الخطة العلاجية مع عائلته وذلك لزيادة الدعم النفسي، وتشجيعه لرحلة استعادة الوظائف الحركية، ليبدأ بعد ذلك العلاج اليدوي، لمساعدته على زيادة المدى الحركي للمفاصل ، ومن ثم بدأت مرحلة العلاج الكهربائيلتحفيز الأعصاب والعضلات، وتخفيف الألم، وزيادة تدفق الدم إلى الأنسجة، وتقليل توتر العضلات. مع إعطائه تمارين علاجية متنوعة، لمساعدته على استعادة الحركة.

تمكن المريض بعد شهرين متتاليين من العلاج المكثف من استعادة الكثافة العضلية، وكذلك استعادة وظائفه الحركية،وتمكن -بفضل الله-، من التحرك بمفرده، بلا ألم، أو شد عضلي، ليقوم بعد ذلك المريض بممارسة حياته الطبيعية،والاعتناء بعائلته.

ولا زال المريض مستمراً في جلسات العلاج الطبيعي، وذلك بجلستين في الأسبوع الواحد، لتجنب حدوث أي مضاعفات أخرى.

الجدير بالذكر أن ((دله للرعاية المنزلية))، تقدم عددا من البرامج العلاجية، وهي برنامج الرعاية الصحية للمسنين، وبرنامجرعاية مرضى السكري، ورعاية الأم والطفل، إضافة للمُرافِق الصحي، وزيارة الطبيب، والخدمات التمريضية، والعلاجالطبيعي، وهي رعاية صحية شاملة للمرضى، تُقدم لهم وهم في منازلهم براحة وسهولة.

تضم مجموعة ((دله الصحية))، ستة مرافق رائدة للرعاية الصحية، تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع سنوياً، في مختلف أنحاء المملكة، وذلك عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف، بينهم نحو ألف طبيب خبير، سعياً لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية

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