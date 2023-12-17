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تجهيز وصيانة حدائق بارق

12/17/2023 2:14:37 PM
(MENAFN- Al Watan) تستعد بلدية محافظة بارق لموسم الشتاء بالعديد من الأعمال لخدمة أهالي المحافظة والمتنزهين وزوار المحافظة، وعملت على تهيئة وتجهيز الحدائق العامة وصيانتها و زراعة المسطحات الخضراء والنجيلة الطبيعية، وصيانة الإنارة وإعادة الدهان لساحاتها وأسوارها وأرصفتها، وصيانة دورات المياه، وصيانة ألعاب الأطفال، وصيانة ملاعب كرة القدم، وتكثيف أعمال النظافة للقرى والأحياء بالمحافظة والمراكز التابعة، ومعالجة التشوهات البصرية داخل المرافق العامة، وكذلك الأحياء والقرى، وتجهيز المتنزهات الطبيعة وأعمال النظافة لها، مثل متنزه الخانق، ومتنزه الصلبة، ومتنزه الواديين، وصيانة الشوارع الرئيسة، وطمر وتسوية الحفر وصيانة الإنارة.
وتستعد البلدية للمشاركة في مهرجان الدخن الأول في المحافظة، بالترتيبات لتنظيم أكثر من فعالية ضمن المهرجان.

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