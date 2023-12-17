غبار وأتربة مكة على جدة ورابغ

(MENAFN
- Al Watan) يتوقع مركز طقس السعودية استمرار هبوب الرياح النشطة، مع هبات قوية تثير الغبار والأتربة بشدة، وستتركز الرياح على القطاع الشمالي من منطقة مكة المكرمة، وتمتد إلى الشمال من مدركة حتى الأجزاء الساحلية بين جدة ورابغ، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وتهب رياح الصبا عندما تبرد المناطق الداخلية للمملكة، بينما تبقى مناطق البحر الأحمر دافئة وبعيدة عن تأثير الكتل الهوائية الباردة، ما يؤدي إلى نشاط هذه الرياح محليا نتيجة الفوارق الحرارية الأفقية، وكذلك الفرق في قيم الضغط الجوي.
من جهته، قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إن معظم مناطق المملكة ترزح تحت الكتلة الباردة التي أصلها قطبي، عدا الساحل الغربي والجنوبي من البحر الأحمر اللذين يتمتعان بأجواء معتدلة، وستكون حالة السماء صافية وخالية من السحب إلا على الأطراف الشمالية من المملكة وأجزاء من سلطنة عمان.
وأوضح أن أقل حرارة سجلت كانت 5 درجات مئوية في عدد من المدن الشمالية والوسطى. كما سجلت الرياض 7 درجات مئوية، وهي أقل حرارة تسجلها منذ دخول فصل الشتاء هذا العام، وأعلى حرارة سجلتها جدة بواقع 25 درجة مئوية، لافتا إلى أنه ستكون هناك كتلة هواء باردة تسيطر على مناطق المملكة حتى منتصف الأسبوع.
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