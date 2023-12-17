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غبار وأتربة مكة على جدة ورابغ

12/17/2023 2:14:37 PM
(MENAFN- Al Watan) يتوقع مركز طقس السعودية استمرار هبوب الرياح النشطة، مع هبات قوية تثير الغبار والأتربة بشدة، وستتركز الرياح على القطاع الشمالي من منطقة مكة المكرمة، وتمتد إلى الشمال من مدركة حتى الأجزاء الساحلية بين جدة ورابغ، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وتهب رياح الصبا عندما تبرد المناطق الداخلية للمملكة، بينما تبقى مناطق البحر الأحمر دافئة وبعيدة عن تأثير الكتل الهوائية الباردة، ما يؤدي إلى نشاط هذه الرياح محليا نتيجة الفوارق الحرارية الأفقية، وكذلك الفرق في قيم الضغط الجوي.
من جهته، قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إن معظم مناطق المملكة ترزح تحت الكتلة الباردة التي أصلها قطبي، عدا الساحل الغربي والجنوبي من البحر الأحمر اللذين يتمتعان بأجواء معتدلة، وستكون حالة السماء صافية وخالية من السحب إلا على الأطراف الشمالية من المملكة وأجزاء من سلطنة عمان.
وأوضح أن أقل حرارة سجلت كانت 5 درجات مئوية في عدد من المدن الشمالية والوسطى. كما سجلت الرياض 7 درجات مئوية، وهي أقل حرارة تسجلها منذ دخول فصل الشتاء هذا العام، وأعلى حرارة سجلتها جدة بواقع 25 درجة مئوية، لافتا إلى أنه ستكون هناك كتلة هواء باردة تسيطر على مناطق المملكة حتى منتصف الأسبوع.

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