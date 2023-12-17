لا تكليف للفنيين الصحيين بالأعمال الإدارية

(MENAFN
- Al Watan) أبلغت مديريات الشؤون الصحية بمناطق المملكة رؤساء التجمعات الصحية بعدم تكليف الفنيين بأعمال إدارية، واستندت المديريات على خطاب وزير الصحة المبني على القرارات المتعلقة بتأسيس التجمعات الصحية والموافقة على إطلاقها.
يذكر أن تشكيل هذه التجمعات يأتي بناءً على المرافق المتاحة والبيانات السكانية الخاصة بكل منطقة بحيث تتولى إدارة تقديم الخدمات الطبية والقيام بمهام الإدارة والتشغيل التي تحددها الشركة مستقبلًا.
وتأتي هذه الخطوة تواصلًا لجهود الصحة للتحول المؤسسي لتحقيق رؤية المملكة 2030؛ حيث تنفذ الصحة عملية تحول مهمة في نظام الرعاية الصحية، وتتمحور فكرة التحول المؤسسي حول نقل مهمة تقديم الخدمات الصحية تدريجيًّا إلى شبكة من الشركات الحكومية؛ ليكون تركيز الوزارة أكثر فأكثر على دورها في التخطيط والإشراف والتنظيم والمراقبة على الخدمات الصحية.
وقالت الصحة، إن أهمية التحول المؤسسي تكمن في تحسين كفاءة مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص، ورفع جودة الخدمات التي يقدمونها، وتوفير فرص إضافية لقيام المزيد من التخصصات النوعية المهمة في المجال الصحي، إضافة إلى زيادة قدرة الوزارة على التركيز على مهامها التنظيمية والتنسيقية والرقابية والعمل بشفافية عالية، وتعزيز روح المنافسة بين مقدمي الخدمة.
وأوضحت الصحة أن التحول المؤسسي يحقق العديد من الفوائد للمرضى؛ حيث يعمل على تقليل فترات الانتظار، والتركيز على مبادرات الصحة العامة والوقاية مثل الحد من الأمراض المزمنة، والتدخين، والسمنة، وغيرها، إضافة إلى اتباع أفضل الإجراءات الفاعلة لرعاية وخدمة المرضى، وإتاحة خيارات متعددة لتقديم الرعاية الصحية.
MENAFN17122023000089011017ID1107611014
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.