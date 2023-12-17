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لا تكليف للفنيين الصحيين بالأعمال الإدارية

12/17/2023 2:14:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أبلغت مديريات الشؤون الصحية بمناطق المملكة رؤساء التجمعات الصحية بعدم تكليف الفنيين بأعمال إدارية، واستندت المديريات على خطاب وزير الصحة المبني على القرارات المتعلقة بتأسيس التجمعات الصحية والموافقة على إطلاقها.
يذكر أن تشكيل هذه التجمعات يأتي بناءً على المرافق المتاحة والبيانات السكانية الخاصة بكل منطقة بحيث تتولى إدارة تقديم الخدمات الطبية والقيام بمهام الإدارة والتشغيل التي تحددها الشركة مستقبلًا.
وتأتي هذه الخطوة تواصلًا لجهود الصحة للتحول المؤسسي لتحقيق رؤية المملكة 2030؛ حيث تنفذ الصحة عملية تحول مهمة في نظام الرعاية الصحية، وتتمحور فكرة التحول المؤسسي حول نقل مهمة تقديم الخدمات الصحية تدريجيًّا إلى شبكة من الشركات الحكومية؛ ليكون تركيز الوزارة أكثر فأكثر على دورها في التخطيط والإشراف والتنظيم والمراقبة على الخدمات الصحية.
وقالت الصحة، إن أهمية التحول المؤسسي تكمن في تحسين كفاءة مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص، ورفع جودة الخدمات التي يقدمونها، وتوفير فرص إضافية لقيام المزيد من التخصصات النوعية المهمة في المجال الصحي، إضافة إلى زيادة قدرة الوزارة على التركيز على مهامها التنظيمية والتنسيقية والرقابية والعمل بشفافية عالية، وتعزيز روح المنافسة بين مقدمي الخدمة.
وأوضحت الصحة أن التحول المؤسسي يحقق العديد من الفوائد للمرضى؛ حيث يعمل على تقليل فترات الانتظار، والتركيز على مبادرات الصحة العامة والوقاية مثل الحد من الأمراض المزمنة، والتدخين، والسمنة، وغيرها، إضافة إلى اتباع أفضل الإجراءات الفاعلة لرعاية وخدمة المرضى، وإتاحة خيارات متعددة لتقديم الرعاية الصحية.

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