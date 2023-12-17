طاقم سعودي للقمة المونديالية
التاريخ
12/17/2023 2:14:36 PM
(MENAFN
- Al Watan) عين الاتحاد الدولي لكرة القدم، طاقم تحكيم سعودي لإدارة موقعة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا ريد دياموندز الياباني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في المملكة، إذ أسند FIFA إدارة اللقاء المهم للدولي السعودي محمد الهويش، على أن يعاونه خلف الشمري وياسر السلطان.
وهو الظهور الأول للحكام السعوديين في البطولة، المقامة حتى الجمعة المقبل.
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