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طاقم سعودي للقمة المونديالية

12/17/2023 2:14:36 PM
(MENAFN- Al Watan) عين الاتحاد الدولي لكرة القدم، طاقم تحكيم سعودي لإدارة موقعة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا ريد دياموندز الياباني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في المملكة، إذ أسند FIFA إدارة اللقاء المهم للدولي السعودي محمد الهويش، على أن يعاونه خلف الشمري وياسر السلطان.
وهو الظهور الأول للحكام السعوديين في البطولة، المقامة حتى الجمعة المقبل.

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