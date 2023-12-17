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الأهلي يهدد بلايلي بالإيقاف

12/17/2023 2:14:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أمهل الاتحاد الدولي لكرة القدم، لاعب الأهلي السعودي السابق، ومولودية الجزائر، يوسف بلايلي، حتى الـ28 من ديسمبر الجاري، لسداد ديون مستحقة عليه بقيمة تقارب 1.7 مليون ريال ((450 ألف دولار))، لصالح الأهلي.
وكشفت مصادر، أن قرار FIFA يأتي بعد استنفاد بلايلي، إجراءات التقاضي مع HG ناديه السابق، الذي اشتكاه وطالب بتعويضات مالية نظير فسخ عقده مع قلعة الكؤوس نهاية سبتمبر 2020 من جانب واحد.
وأوضحت المصادر أن FIFA قد يوقع عقوبة الإيقاف على بلايلي، والتي تصل إلى حرمانه من اللعب لمدة عامين، في حال تأخر سداد الديون المستحقة عليه للراقي.

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