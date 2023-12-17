الأهلي يهدد بلايلي بالإيقاف

(MENAFN
- Al Watan) أمهل الاتحاد الدولي لكرة القدم، لاعب الأهلي السعودي السابق، ومولودية الجزائر، يوسف بلايلي، حتى الـ28 من ديسمبر الجاري، لسداد ديون مستحقة عليه بقيمة تقارب 1.7 مليون ريال ((450 ألف دولار))، لصالح الأهلي.
وكشفت مصادر، أن قرار FIFA يأتي بعد استنفاد بلايلي، إجراءات التقاضي مع HG ناديه السابق، الذي اشتكاه وطالب بتعويضات مالية نظير فسخ عقده مع قلعة الكؤوس نهاية سبتمبر 2020 من جانب واحد.
وأوضحت المصادر أن FIFA قد يوقع عقوبة الإيقاف على بلايلي، والتي تصل إلى حرمانه من اللعب لمدة عامين، في حال تأخر سداد الديون المستحقة عليه للراقي.
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