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32 ناديا بمونديال الأندية الجديد

12/17/2023 2:14:36 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم " FIFA"، تفاصيل الشكل الجديد لبطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام نسختها الأولى في 2025، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات.
وذكر "FIFA" أن النسخة الأولى ستقام في الفترة بين الـ15 من يونيو و الـ13 من يوليو من 2025، في أمريكا.
وستكون نسخة 2023 الجارية في المملكة، هي الأخيرة لمونديال الأندية بنظامه الحالي، علمًا بأن مسمى البطولة سيتغير بدءًا من 2025 إلى "مونديال FIFA للأندية"، على أن يقام كل 4 أعوام.
وبدلًا من النظام الحالي للمسابقة، استحدث "FIFA" بطولة سنوية جديدة للأندية، تبدأ في 2024، وتقام في السنوات التي لا تُلعب فيها النسخة الموسعة.
ويشارك في البطولة المستحدثة أبطال القارات، على أن يلتقوا في شكل تصفيات، بحيث يتأهل الفائز لمواجهة بطل أوروبا في النهائي.
وحتى الآن، ضمنت 3 أندية عربية مشاركتها في النسخة الأولى من مونديال الأندية بشكله الجديد، وهي: الأهلي المصري، والوداد المغربي من أفريقيا، والهلال السعودي من آسيا.
ويشارك في البطولة 12 فريقا من أوروبا، و4 من إفريقيا، و4 من آسيا، و4 من أمريكا الشمالية والوسطى، و6 من أمريكا الجنوبية، وفريق من أوقيانوسيا، إضافة إلى ممثل البلد المضيف.

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