32 ناديا بمونديال الأندية الجديد

(MENAFN
- Al Watan) كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم " FIFA"، تفاصيل الشكل الجديد لبطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام نسختها الأولى في 2025، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات.
وذكر "FIFA" أن النسخة الأولى ستقام في الفترة بين الـ15 من يونيو و الـ13 من يوليو من 2025، في أمريكا.
وستكون نسخة 2023 الجارية في المملكة، هي الأخيرة لمونديال الأندية بنظامه الحالي، علمًا بأن مسمى البطولة سيتغير بدءًا من 2025 إلى "مونديال FIFA للأندية"، على أن يقام كل 4 أعوام.
وبدلًا من النظام الحالي للمسابقة، استحدث "FIFA" بطولة سنوية جديدة للأندية، تبدأ في 2024، وتقام في السنوات التي لا تُلعب فيها النسخة الموسعة.
ويشارك في البطولة المستحدثة أبطال القارات، على أن يلتقوا في شكل تصفيات، بحيث يتأهل الفائز لمواجهة بطل أوروبا في النهائي.
وحتى الآن، ضمنت 3 أندية عربية مشاركتها في النسخة الأولى من مونديال الأندية بشكله الجديد، وهي: الأهلي المصري، والوداد المغربي من أفريقيا، والهلال السعودي من آسيا.
ويشارك في البطولة 12 فريقا من أوروبا، و4 من إفريقيا، و4 من آسيا، و4 من أمريكا الشمالية والوسطى، و6 من أمريكا الجنوبية، وفريق من أوقيانوسيا، إضافة إلى ممثل البلد المضيف.
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