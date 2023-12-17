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برازيلي ينعش العالمي

12/17/2023 2:14:36 PM
(MENAFN- Al Watan) منح الجهاز الطبي بنادي النصر، المدافع البرازيلي أليكس تيليس الضوء الأخضر للمشاركة في مواجهة الاتفاق، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ8 لدوري روشن للمحترفين.
وشهدت تدريبات العالمي مشاركة تيليس بفاعلية، وتأتي عودة المدافع البرازيلي إلى قائمة النصر مرة أخرى بعد أن تعرَّض للإصابة خلال مباراة الهلال بالديربي في قمة الجولة الـ 15 للدوري.

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