برازيلي ينعش العالمي
التاريخ
12/17/2023 2:14:36 PM
(MENAFN
- Al Watan) منح الجهاز الطبي بنادي النصر، المدافع البرازيلي أليكس تيليس الضوء الأخضر للمشاركة في مواجهة الاتفاق، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ8 لدوري روشن للمحترفين.
وشهدت تدريبات العالمي مشاركة تيليس بفاعلية، وتأتي عودة المدافع البرازيلي إلى قائمة النصر مرة أخرى بعد أن تعرَّض للإصابة خلال مباراة الهلال بالديربي في قمة الجولة الـ 15 للدوري.
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