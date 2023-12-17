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الدريس نائبا لرئيس لجنة الاحتراف

12/17/2023 2:14:36 PM
(MENAFN- Al Watan) عين الاتحاد السعودي لكرة القدم عضو لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين عبدالله الدريس ليكون نائًبا للجنة، وطلال البازعي عضوًا في اللجنة، وذلك بعد تعيين متعب الأحمد رئيسًا للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.
يأتي ذلك استنادًا إلى الفقرة الثالثة من المادة الـ35 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي، التي تنص على أنه من صلاحيات مجلس الإدارة تعيين أو إقالة رؤساء اللجان الدائمة ونواب رؤسائها وأعضائها، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، وإعادة تشكيلها، وفقًا لمقتضيات المصلحة، وتقييم أعمالها دوريًا.
ويحظى الدريس بخبرة علمية وعملية، حيث حصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية 2013 وبكالوريوس الأنظمة من كلية العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود 2009 وعمل مستشارًا ومديرًا عامًا للإدارة القانونية في جهاتٍ حكومية بالإضافة لإعداد عدد من الأنظمة ومراجعة اللوائح.

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