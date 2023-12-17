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البحر الأسود والقاعدة الجوية هدفا هجمات روسيا وأوكرانيا

12/17/2023 2:14:35 PM
(MENAFN- Al Watan) استمر تبادل الهجمات بين روسيا وأوكرانيا في الحرب التي يرجح خبراء غربيون أنها ستطول، حيث أطلقت روسيا وأوكرانيا أكثر من اثنتي عشرة طائرة بدون طيار على أراضي بعضهما البعض لليوم الثاني على التوالي، واحدة منها استهدفت على ما يبدو مطارًا عسكريًا روسيًا، بينما قُتل مدني أوكراني بعد سقوط حطام طائرة بدون طيار على منزله بالقرب من البحر الأسود.
ومن جهة آخرى رحب وزيرالخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، بما أسماه تغييرًا جذريًا في نهج ألمانيا تجاه طلب كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. إزالة التهديد
وفي مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية، قال دميترو كوليبا إن المستشار الألماني أولاف شولتز نال ((إعجابًا صادقًا ومستحقًا)) بين الأوكرانيين لدوره في قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بفتح محادثات عضوية كييف.
وتواجه أوكرانيا منذ فترة طويلة معارضة قوية في محاولاتها للانضمام إلى الكتلة المكونة من 27 عضوًا من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي تحدث مرارًا وتكرارًا عن رغبته في الحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا.
وقال شولز إنه اقترح في قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أن يغادر أوربان الغرفة لتمكين القمة من إطلاق محادثات الانضمام مع أوكرانيا، وهو أمر وافق عليه الزعيم المجري.
إن ما فعله المستشار الألماني أولاف شولتز في القمة لإزالة تهديد الفيتو المجري سيُسجل في التاريخ باعتباره عملاً من أعمال القيادة الألمانية لصالح أوروبا، وقال كوليبا لصحيفة بيلد: ((لقد نالت المستشارة هذا الأسبوع الكثير من الإعجاب الصادق والمستحق في قلوب الأوكرانيين)).
استفزاز بالتواصل
وفي سياق آخر قالت وزارة الدفاع الروسية في منشور على تطبيق المراسلة (Telegram)، إنه تم إسقاط ما لا يقل عن 35 طائرة بدون طيار أوكرانية خلال الليل فوق ثلاث مناطق في جنوب غرب روسيا.
وكانت قاعدة جوية روسية تستضيف طائرات قاذفة تستخدم في أوكرانيا من بين الأهداف، وفقًا لقناة روسية على تطبيق تيليجرام تنتقد الكرملين، ونشرت القناة مقاطع فيديو قصيرة لطائرات بدون طيار تحلق فوق مساكن منخفضة الارتفاع فيما زعمت أنها مدينة موروزوفسك الروسية، التي تضم قاعدتها الجوية فوج القاذفات الجوية رقم 559 الروسي.
وأفاد فاسيلي جولوبيف، حاكم مقاطعة روستوف الروسية، بشكل منفصل عن وقوع ((ضربات جماعية بطائرات بدون طيار)) بالقرب من موروزوفسك وبلدة أخرى في أقصى الغرب، لكنه لم يذكر القاعدة

طريق مسدود
وتأتي الهجمات المتزايدة بطائرات بدون طيار خلال الشهر الماضي في الوقت الذي يحرص فيه الجانبان على إظهار أنهما لم يصلا إلى طريق مسدود مع تقترب الحرب من مرور عامين، وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن وحداتها المضادة للطائرات دمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا عام 2014، وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إنها أسقطت 30 من أصل 31 طائرة مسيرة تم إطلاقها.

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