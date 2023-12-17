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اليابان والآسيان تعززان العلاقات برؤية مشتركة

12/17/2023 2:14:35 PM
(MENAFN- Al Watan) تبنى قادة اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا، في قمة خاصة في طوكيو، رؤية مشتركة تؤكد التعاون الأمني ​​والاقتصادي مع احترام سيادة القانون، وسط التوترات المتزايدة مع الصين.
وكانت العلاقات بين اليابان ومجموعة الآسيان، المكونة من 10 أعضاء، تعتمد إلى حد كبير على المساعدة اليابانية للاقتصادات النامية. لكن في السنوات الأخيرة ركزت العلاقة بشكل أكبر على الأمن، وسط تزايد عدوانية الصين في بحر الصين الجنوبي.
الذكرى الخمسون
وتمثل القمة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الرسمية بين اليابان والآسيان، التي بدأت في 1973 بمحادثات تجارية حول صادرات المطاط الصناعي اليابانية.
ودعا القادة، في بيان مشترك، إلى تعزيز شراكتهم ((ذات المنفعة المتبادلة))، والعمل معًا من أجل السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، خاصة في مجال الأمن البحري. كما دعوا إلى الأمن الاقتصادي، وزيادة مرونة سلسلة التوريد في المنطقة، وتعزيز حركة مواطنيهم.
وجاء في البيان المشترك: ((نؤكد وجهة النظر المشتركة لتعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ القائمة على القواعد، التي ستكون حرة ومفتوحة، وتحتضن مبادئ أساسية مثل وحدة آسيان ومركزيتها، والشمولية والشفافية)).
وشدد القادة على ((احترام السيادة ووحدة الأراضي وتسوية الخلافات أو النزاعات بالوسائل السلمية ونبذ التهديد باستخدام القوة أو استخدامها))، ولم يذكروا الصين على وجه التحديد.

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