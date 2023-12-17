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61 غريقًا في انقلاب سفينة مهاجرين قبالة ليبيا

12/17/2023 2:14:35 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة أن قاربًا يحمل عشرات المهاجرين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا انقلب قبالة سواحل ليبيا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصًا، بينهم نساء وأطفال.
وكان غرق السفينة أحدث مأساة في هذا الجزء من البحر الأبيض المتوسط، وهو طريق رئيسي ولكنه خطير للمهاجرين الباحثين عن حياة أفضل في أوروبا، ولقي الآلاف حتفهم، بحسب المسؤولين.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان إن القارب كان يحمل 86 مهاجرًا عندما اجتاحته أمواج عاتية قبالة بلدة زوارة على الساحل الغربي لليبيا، وإن 61 مهاجرًا غرقوا، بحسب ناجين.
وكتبت الوكالة على منصة التواصل الاجتماعي (X)، المعروفة سابقًا باسم تويتر: ((لا يزال وسط البحر الأبيض المتوسط ​​أحد أخطر طرق الهجرة في العالم)).
ليبيا
وبرزت ليبيا في السنوات الأخيرة كنقطة عبور مهيمنة للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط، على الرغم من غرق الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في حالة من الفوضى، ولقي أكثر من 2250 شخصًا حتفهم على طريق أوروبا الوسطى هذا العام، وفقًا لفلافيو دي جياكومو، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة.
وكتب دي جياكومو على موقع (X): ((إنه رقم مثير يوضح أنه للأسف لم يتم بذل ما يكفي لإنقاذ الأرواح في البحر))، وفقًا لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، تم الإبلاغ عن وفاة ما لا يقل عن 940 مهاجرًا، وفقد 1248 قبالة ليبيا في الفترة من 1 يناير إلى 18 نوفمبر.
وقال المشروع، الذي يتتبع تحركات الهجرة، إن حوالي 14900 مهاجر، من بينهم أكثر من 1000 امرأة وأكثر من 530 طفلاً، تم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا هذا العام.
وفي عام 2022، أبلغ المشروع عن مقتل 529 شخصًا، وفقد 848 قبالة ليبيا، وتم اعتراض أكثر من 24600 شخص وإعادتهم إلى ليبيا.
المهربون
واستفاد مهربو البشر في السنوات الأخيرة من الفوضى في ليبيا، حيث قاموا بتهريب المهاجرين عبر الحدود الطويلة للبلاد، والتي تتقاسمها مع ست دول، ويتكدس المهاجرون على متن قوارب غير مجهزة، بما في ذلك القوارب المطاطية، وينطلقون في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر.
ويتم احتجاز أولئك الذين يتم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا في مراكز احتجاز تديرها الحكومة مليئة بالانتهاكات، بما في ذلك العمل القسري والضرب والاغتصاب والتعذيب، الممارسات التي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وفقًا لمحققين مفوضين من الأمم المتحدة.
وغالبًا ما تصاحب الانتهاكات محاولات ابتزاز الأموال من عائلات المحتجزين، قبل السماح للمهاجرين المسجونين بمغادرة ليبيا على متن قوارب المهربين إلى أوروبا.

MENAFN17122023000089011017ID1107611006

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