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قلق دولي متصاعد وإسرائيل تواصل حربها على غزة

12/17/2023 2:14:35 PM
(MENAFN- Al Watan) برز القلق الدولي المتزايد من تأثير العدوان الإسرائيلي المدمر على السكان المدنيين في غزة، حيث ضغط بعض أقرب حلفاء إسرائيل الأوروبيين من أجل وقف إطلاق النار في حربها مع حماس. وتأتي هذه الجهود المنسقة، التي يقوم بها كبار الدبلوماسيين الأوروبيين، قبل زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إسرائيل، الذي من المتوقع أيضًا أن يضغط على القادة الإسرائيليين، لإنهاء المرحلة الأكثر كثافة في الحرب، والانتقال إلى إستراتيجية أكثر استهدافًا ضد حماس.
وجددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تأكيد أن غزة تعد أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال، مشيرة إلى أن أحياء بأكملها، اعتاد الأطفال فيها اللعب والذهاب إلى المدرسة، قد تحولت إلى أكوام من الركام، ما يؤكد أن الأطفال بحاجة إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار الآن. صفوف المدنيين
وقد أعرب حلفاء إسرائيل الغربيون بشكل متزايد عن قلقهم إزاء الخسائر في صفوف المدنيين، والتهجير الجماعي لنحو 1.9 مليون فلسطيني (ما يقرب من %85 من سكان غزة).
وعلى الرغم من ذلك، تستمرالولايات المتحدة في تقديم الدعم العسكري والدبلوماسي الحيوي لحليفها الوثيق.
ضرورة الهدنة
وفي مؤتمر صحفي مع نظيرها الإسرائيلي في تل أبيب، دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أيضًا إلى وقف إطلاق النار. وقالت: ((الهدنة الفورية ضرورية، ما يسمح بإحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار، للتوصل إلى إطلاق سراح الرهائن، والسماح بالوصول وتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين الذين يعانون في غزة، ويجب في الواقع التحرك نحو الاتفاق)). وأضافت: ((وقف إطلاق النار ضروري لأسباب إنسانية، ويجب البدء في الحل السياسي)).
وقد دعت بريطانيا في السابق إلى ((هدنة إنسانية)) في الصراع، لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار. بينما امتنعت عن التصويت، الأسبوع الماضي، عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لمصلحة وقف إطلاق النار.
وأيدت فرنسا وألمانيا الدعوة إلى وقف إطلاق النار في الأمم المتحدة. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بداية نوفمبر، إن إسرائيل لا تستطيع محاربة الإرهاب بقتل الأبرياء.
حل سياسي
وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على أهمية الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي للتوصل إلى حل سياسي، للخروج من هذه المأساة.
وأفاد، في بيان، بأنه مع الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، وتأثيرها خاصة على الأطفال والنساء الذين يمثلون %70 من القتلى، وبالنظر إلى أن التدابير العسكرية لا يمكن أن تؤدي إلى الحل الدائم، يتضح أن وقف إطلاق النار والسعي للحل السياسي يوفران سبيلا للخروج من هذه الفوضى والمأساة.

مواصلة العمليات
وتأتي زيادة الضغط الدبلوماسي في الوقت الذي من المرجح أيضًا أن تتزايد فيه الدعوات المحلية لاستئناف المفاوضات مع حماس، في أعقاب مقتل ثلاث رهائن إسرائيليين عرضيًا من قِبل الجيش الإسرائيلي.
وقد دمرت الحرب الجوية والبرية مساحات شاسعة من شمال غزة، وسوتها بالأرض، ودفعت معظم السكان إلى الجزء الجنوبي من القطاع المحاصر، حيث يتكدس الكثيرون في ملاجئ مكتظة ومخيمات. كما أدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 18700 فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة.
وواصلت إسرائيل ضرب ما تقول إنها أهداف للمسلحين في جميع أنحاء غزة، متعهدة بمواصلة العمليات حتى تفكك حماس.
إدانة وتوضيح
ولم تعد نيران الحرب في غزة تصيب الفلسطينيين فقط. فبعدما طالت 3 رهائن إسرائيليين، امتدت لتنال هذه المرة من دبلوماسي فرنسي.
الدبلوماسي، الذي كان ((يعمل لمصلحة فرنسا)) منذ 2002، لقي حتفه متأثرا بجراح أصيب بها جراء قصف إسرائيلي لمبنى سكني به الكثير من المدنيين الآخرين، ما استدعى ردا من وزارة الخارجية الفرنسية.
فقد أدانت الخارجية الفرنسية، في بيان، مقتل المسؤول الدبلوماسي الذي لجأ مع زميلين آخرين وأفراد أسرته إلى منزل أحد زملائه في القنصلية الفرنسية في رفح بجنوب قطاع غزة قرب الحدود مع مصر.
وأوضحت أن المنزل تعرض للقصف الإسرائيلي الأربعاء الماضي، ما أدى إلى إصابة المسؤول بجروح ومقتل نحو 10 أشخاص.
وعبرت الوزارة عن ((إدانة فرنسا القصف))، مطالبة السلطات الإسرائيلية بـ((توضيح ملابسات هذا التفجير بشكل كامل، وفي أسرع وقت ممكن)).
ولم يرد الجيش الإسرائيلي حتى الآن على طلب للتعليق. كما رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية تقديم مزيد من التفاصيل حول اسم الرجل وجنسيته وعمره.

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