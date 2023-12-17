تشييع جثمان الشيخ نواف

(MENAFN
- Al Watan) أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أمس، صلاة الميت على الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله- وذلك في مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق.
كما أدى صلاة الميت رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وعدد من المسؤولين بالكويت.
وشيّع جثمان أمير الكويت الراحل عدد من أفراد أسرة آل صباح، والمسؤولين بالدولة، وجموع من المصلين إلى مقبرة الصليبيخات.
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