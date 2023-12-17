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تشييع جثمان الشيخ نواف

12/17/2023 2:14:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أمس، صلاة الميت على الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله- وذلك في مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق.
كما أدى صلاة الميت رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وعدد من المسؤولين بالكويت.
وشيّع جثمان أمير الكويت الراحل عدد من أفراد أسرة آل صباح، والمسؤولين بالدولة، وجموع من المصلين إلى مقبرة الصليبيخات.

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