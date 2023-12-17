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الرجال الأكثر احتفاظا بالأزياء الوطنية

12/17/2023 2:14:35 PM
(MENAFN- Al Watan) زخرفة وتطريز ثوب الزفاف أوضحت خبيرة التراث الدكتورة ليلى البسام، أن الأزياء السعودية اكتسبت فخامتها نظير تميزها بالزخرفة والتطريز الذي يضاف إلى الأقمشة، معددة أنواع الثياب وما أضيف إليها من خامات فخمة، مشيرة إلى أن المصممين يسعون إلى الاعتماد على خطوط مستمدة من القديم، والسير عليها وعلى ما تتسم به، وكان من مآثر هذا السير أن أضحى محل تميز، وعلى سبيل المثال في نجد هناك قبائل لها زيها المميز.
سلطت البسام الضوء على ثوب الزفاف واكتسابه للاستدامة والبقاء، موضحة أنه يبدأ العمل عليه قبل الزفاف، ثم تحتفل به العروس، وبالتالي تحافظ عليه، ليصبح وسيلة لحفظ المال بإمكانية بيعه في حالة الحاجة إلى النقود، مبينة أنه كان من عادات أهل الحجاز تأجير ثوب الزفاف. كشفت خبيرات في الأزياء السعودية أن الرجل يحتفظ بزيه الوطني الذي توارثه أبًا عن جد، بعكس المرأة التي هجرت زيها من بعد النهضة النفطية، جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي نظمها معرض جدة للكتاب 2023، بعنوان ((الأزياء السعودية إرث وحضارة)).
عادات وتقاليد أكدت المصممة ريم عسلان أن الأزياء تعكس هويتنا وجذورنا وتمثل عاداتنا وتقاليدنا ومناطقنا، كونها مصنوعة بحب وتوارثناها أبًا عن جد، لافتة إلى أن التطريز يحمل قصصًا وحكايات ومشاعر، وتعبر عن الحالة النفسية حينها، فيما تختلف الزخرفة بحسب اختلاف المنطقة وما تتصف به، مضيفة أن بعض الأزياء ترتبط بفعاليات معينة وعادات وتقاليد، وقد اندثرت مع اندثارها، مؤكدة أن العمل اليدوي للأزياء يتصف بالدقة والحرفية، كونه يحافظ على روح الصنعة، مطالبة باغتنام الظروف الحالية، ومحاولة توثيق الأزياء التراثية والحرص على بقائها واستدامتها.

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