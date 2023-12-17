توصيات في ورشة سينما الطريق 4

(MENAFN
- Al Watan) نظمت ((هيئة الأفلام)) بالشراكة مع سوليوود السينمائي ورشة عمل بعنوان: ((سينما الطريق والموقع الواحد))، في مدينة الرياض، بمشاركة نخبة من المهتمين والمختصين في صناعة السينما. وتضمَّنت الورشة جلستين نقاشيتين: جاءت الأولى تحت عنوان ((مدخل وخلفية تاريخية))، وبدأت فعاليتها بتعريف ومقارنة بين سينما الطريق وسينما الموقع الواحد، حيث يكون للأولى دومًا قواعد شبه ثابتة، خصوصًا أثناء التصوير داخل المركبة، وتدور الأحداث فيها على طول الطريق. أما الثانية، فهي تعبر عن نوع من أنواع الأفلام التي تصور أحداثها بالكامل أو معظمها في موقع واحد، وتعتمد على الإخراج الإبداعي للحفاظ على اهتمام الجمهور. وشهدت الورشة الحديث عن مزايا وعيوب النوعين إذ جاء في مقدمة مزايا سينما الطريق تنوع المناظر، وديناميكية سرد القصة؛ بينما شكل تكلفة الإنتاج العالية وتشتت القصة أبرز عيوبها، ومن أهم مزايا سينما الموقع الواحد، تكلفة الإنتاج المنخفضة، وديناميكية الشخصيات؛ وتمثلت العيوب في ضيق المكان، وعدم قدرة كامل فريق العمل أداء مهامهم في نفس الوقت، إضافة إلى تحديات الكتابة والإخراج. وشهدت الورشة مبادرة من المشارك سعود الصقر، عضو فريق ((سيدان كلاسيك الوسطى))، حيث أعلن عن استعداد الفريق لإتاحة الاستفادة من 13 سيارة كلاسيك، يعود تاريخ تصنيعها إلى ما قبل عام 1990 لصناع الأفلام المشاركين في الورشة، للاستفادة منها في تصوير أعمالهم من دون مقابل. واختتمت الورشة بعدد من التوصيات، تمثلت في التركيز على التخطيط المسبق، والاهتمام بقسم السيارات المخصصة للتصوير، والاعتماد على أساليب التصوير المتقدمة، والتوسع في الشراكات المحلية.
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