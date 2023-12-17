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توصيات في ورشة سينما الطريق 4

12/17/2023 2:14:35 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت ((هيئة الأفلام)) بالشراكة مع سوليوود السينمائي ورشة عمل بعنوان: ((سينما الطريق والموقع الواحد))، في مدينة الرياض، بمشاركة نخبة من المهتمين والمختصين في صناعة السينما. وتضمَّنت الورشة جلستين نقاشيتين: جاءت الأولى تحت عنوان ((مدخل وخلفية تاريخية))، وبدأت فعاليتها بتعريف ومقارنة بين سينما الطريق وسينما الموقع الواحد، حيث يكون للأولى دومًا قواعد شبه ثابتة، خصوصًا أثناء التصوير داخل المركبة، وتدور الأحداث فيها على طول الطريق. أما الثانية، فهي تعبر عن نوع من أنواع الأفلام التي تصور أحداثها بالكامل أو معظمها في موقع واحد، وتعتمد على الإخراج الإبداعي للحفاظ على اهتمام الجمهور. وشهدت الورشة الحديث عن مزايا وعيوب النوعين إذ جاء في مقدمة مزايا سينما الطريق تنوع المناظر، وديناميكية سرد القصة؛ بينما شكل تكلفة الإنتاج العالية وتشتت القصة أبرز عيوبها، ومن أهم مزايا سينما الموقع الواحد، تكلفة الإنتاج المنخفضة، وديناميكية الشخصيات؛ وتمثلت العيوب في ضيق المكان، وعدم قدرة كامل فريق العمل أداء مهامهم في نفس الوقت، إضافة إلى تحديات الكتابة والإخراج. وشهدت الورشة مبادرة من المشارك سعود الصقر، عضو فريق ((سيدان كلاسيك الوسطى))، حيث أعلن عن استعداد الفريق لإتاحة الاستفادة من 13 سيارة كلاسيك، يعود تاريخ تصنيعها إلى ما قبل عام 1990 لصناع الأفلام المشاركين في الورشة، للاستفادة منها في تصوير أعمالهم من دون مقابل. واختتمت الورشة بعدد من التوصيات، تمثلت في التركيز على التخطيط المسبق، والاهتمام بقسم السيارات المخصصة للتصوير، والاعتماد على أساليب التصوير المتقدمة، والتوسع في الشراكات المحلية.

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