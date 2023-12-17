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60 طالبا بتحدي الآيدياثون

12/17/2023 2:14:34 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت في الرياض فعاليات تحدي ((الآيدياثون)) للشبكات الذكية في دورته الثانية، تحت شعار: ((نحو شبكات المستقبل))، بتنظيم من المؤتمر السعودي للشبكات الذكية، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ((موهبة))، وبمشاركة أكثر من 60 طالبًا وطالبة من الموهوبين والموهوبات من مختلف مدارس الشراكة مع موهبة.
ويأتي تحدي ((الآيدياثون)) قبل يومين من تدشين المؤتمر السعودي للشبكات الذكية في الرياض، من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري.
ويهدف ((الآيدياثون)) إلى خلق التنافس بين الطلبة الموهوبين من عدة مدارس وتخصصات؛ لتطـوير وإيجاد حلول إبداعية ومبتكرة للتحديات التي تواجه قطاعات الطاقة والمياه والاتصالات، من خلال عمليات التفكير المتباينة، وآلية تنافسية تضمن تنوع الأفكار والتخصصات، وفق المجالات والفرق التي تم تقسيم الطلبة عليها.

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