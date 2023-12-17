60 طالبا بتحدي الآيدياثون

(MENAFN
- Al Watan) انطلقت في الرياض فعاليات تحدي ((الآيدياثون)) للشبكات الذكية في دورته الثانية، تحت شعار: ((نحو شبكات المستقبل))، بتنظيم من المؤتمر السعودي للشبكات الذكية، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ((موهبة))، وبمشاركة أكثر من 60 طالبًا وطالبة من الموهوبين والموهوبات من مختلف مدارس الشراكة مع موهبة.
ويأتي تحدي ((الآيدياثون)) قبل يومين من تدشين المؤتمر السعودي للشبكات الذكية في الرياض، من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري.
ويهدف ((الآيدياثون)) إلى خلق التنافس بين الطلبة الموهوبين من عدة مدارس وتخصصات؛ لتطـوير وإيجاد حلول إبداعية ومبتكرة للتحديات التي تواجه قطاعات الطاقة والمياه والاتصالات، من خلال عمليات التفكير المتباينة، وآلية تنافسية تضمن تنوع الأفكار والتخصصات، وفق المجالات والفرق التي تم تقسيم الطلبة عليها.
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