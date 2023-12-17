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ولي العهد يقدم واجب العزاء في وفاة نواف الأحمد

12/17/2023 2:14:33 PM
(MENAFN- Al Watan) بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قدّم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أمس، واجب العزاء والمواساة في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت - رحمه الله.
وكان في استقبال ولي العهد بالمطار الأميري الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي أعرب عن جزيل شكره وتقديره لولي العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه دولة الكويت، وشعبها في مصابهم.
كما كان في استقبال ولي العهد الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وأسرة أمير دولة الكويت الراحل، وعدد من الشيوخ.
ورافق ولي العهد كل من: الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، والأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، ومدير المكتب الخاص لولي العهد بدر العساكر، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي.
وغادر ولي العهد دولة الكويت، وكان في وداعه أمير دولة الكويت.

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