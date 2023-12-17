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مظاهرة حاشدة في العاصمة الفرنسية تطالب بوقف جرائم إسرائيل في قطاع غزة

12/17/2023 2:12:58 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) باريس/PNN/تظاهر الآلاف في العاصمة الفرنسية، باريس، اليوم الأحد، تنديدا باستمرار المجازر التي ترتكبتها آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

ودعا المشاركون الذين رفعوا العلم الفلسطيني، وارتدوا الكوفية الفلسطينية، إلى وقف جرائم الإبادة والمجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة بحق المدنيين والكوادر الطبية، والصحفيين، ومحاسبة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الامن القومي المتطرف بن غفر باعتبارهما مجرما حرب، ووقف الحصار الفوري عن قطاع غزة.


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