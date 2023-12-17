مظاهرة حاشدة في العاصمة الفرنسية تطالب بوقف جرائم إسرائيل في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
باريس/PNN/تظاهر الآلاف في العاصمة الفرنسية، باريس، اليوم الأحد، تنديدا باستمرار المجازر التي ترتكبتها آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ودعا المشاركون الذين رفعوا العلم الفلسطيني، وارتدوا الكوفية الفلسطينية، إلى وقف جرائم الإبادة والمجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة بحق المدنيين والكوادر الطبية، والصحفيين، ومحاسبة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الامن القومي المتطرف بن غفر باعتبارهما مجرما حرب، ووقف الحصار الفوري عن قطاع غزة.
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