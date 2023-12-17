وزيرة خارجية فرنسا: عنف المستعمرين يقوض الحل السياسي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إن عنف المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة يقوض احتمالات التوصل إلى حل سياسي.

وأدانت كولونا خلال زيارتها، اليوم الأحد، قرية المزرعة الغربية قرب رام الله، العنف الذي يرتكبه المستعمرون، وقالت: "هذه أعمال خطيرة تقوض احتمالات التوصل إلى حل سياسي، ويمكنها أن تدفع نحو تطورات جديدة وزعزعة استقرار الضفة الغربية، وهذا الأمر لا يصب في مصلحة إسرائيل".



