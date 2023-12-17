وزيرة خارجية فرنسا: عنف المستعمرين يقوض الحل السياسي

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إن عنف المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة يقوض احتمالات التوصل إلى حل سياسي.
وأدانت كولونا خلال زيارتها، اليوم الأحد، قرية المزرعة الغربية قرب رام الله، العنف الذي يرتكبه المستعمرون، وقالت: "هذه أعمال خطيرة تقوض احتمالات التوصل إلى حل سياسي، ويمكنها أن تدفع نحو تطورات جديدة وزعزعة استقرار الضفة الغربية، وهذا الأمر لا يصب في مصلحة إسرائيل".
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