دائرة شؤون اللاجئين : قطاع غزة تحول الى مخيم كبير من النازحين

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN / أصدرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية،بيانا صحفيا يوضح حالة النزوح والنتائج الكارثية التي وصلتلها الاراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، نتيجة حرب الإبادة والتهجير القسري التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا.

وجاء في البيان انه بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة 19088 وفي الضفة الغربية 296، وعدد الجرحى في قطاع غزة 54450 ، وفي الضفة الغربية 3490، والمفقودين 7780 انسان، وبلغت عدد الوحدات السكنية المدمرة في قطاع غزة جزئيا او كليا أكثر من 305 الاف

وحدة سكنية، واكثر من 1650 مجزرة تم ارتكابها بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، واعتقال اكثر من 4520، بالإضافة الى تدمير دور العبادة ( المساجد 110 والكنائس 3)، وتدمير المدارس ( كليا 75 وجزئيا 277) وإخراج 26 مستشفى خارج الخدمة.

كما اكد البيان ان

الاستهداف الإسرائيلي قد طال العاملين في الحقل الاغاثي والإنساني والإعلامي والتعليمي والصحي ( شهداء: الصحافة 86، التعليم 209، الدفاع المدني 32، الاونروا 135) .

واكد البيان على ان ظاهرة النزوح والنازحين داخليا في قطاع غزة أصبحت تغطي كافة الجغرافيا في قطاع غزة، وقد تجاوز عددهم

2 مليون ، وتتوزع مراكز النزوح في كافة محافظات قطاع غزة ( الشمال، غزة، الوسطى، خانيونس، رفح)، ويبلغ عدد مراكز الايواء أكثر من 280 مركزا للإيواء والغالبية العظمى منهم في مدارس ومنشئات الاونروا (154 مدرسة ومنشأة تابعة للأونروا تضم بداخلها

ما يقارب من 1,3مليون نازح) وتتوزع باقي المراكز

على مدارس حكومية ومساجد والهلال الأحمر الفلسطيني والمستشفيات والمراكز الصحية،

والذين تقدر الاعداد بما لا يقل عن 300 الف نازح بالإضافة الى ما يقدر بأكثر من نصف مليون نازح يجري استضافتهم ونزوحهم لدى بيوت المعارف والاقارب والأصدقاء.

وأكدت الدائرة أن أكثر من 200 مركز ايوائي قد تعرض للتدمير الكلي والجزئي، وبان الظروف الاصعب والأخطر والاكثر احتياجا هي تلك التي نجدها في المراكز الايوائية المنتشرة في محافظتي غزة وشمال غزة(جباليا)، هذه المراكز تُركت بلا أي حماية أو توفير للخدمات أساسية والاحتياجات وخصوصا ما يتعلق بالمساعدات والماء والغذاء والأدوية والكهرباء والمستلزمات الخاصة بالشتاء، وهذه المراكز تفتقد الى ابسط مقومات العيش الآدمي، وبدأت تتفشى في اوساطها الامراض

نتيجة الظروف غير الانسانية وغير الصحية.



وتركت المراكز الايوائية فريسةً للهجمات الوحشية للجيش الإسرائيلي، ومن الأمثلة على ذلك الهجمات التي تعرضت لها مدارس مخيم جباليا ومدرسة الفاخورة والمستشفى المعمداني ومستشفى كمال عدوان ومستشفى الشفاء، علما بان عددا كبيرا من هذه المستشفيات والمدارس قد سّويت بالأرض، وتم قتل واعتقال كل من فيها، وغالبا ما يتعرض النازحون داخلها الى عمليات اذلال وقتل وتنكيل يومي، وإعتقال، وقد خرجت عديد الصور والفيديوهات التي توثق عمليات الإبادة الجماعية والتنكيل والاعتقال، والتي تذكرنا بالمجازر المروعة التي شهدها شعبنا عام 1948.

كما اكدت الدائرة على ان عملية التهجير القسري شملت ايضا الضفة الغربية ، فقد اقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلية وتحت غطاء حرب غزة بعملية تصفية للتواجد الفلسطيني في عديد التجمعات البدوية ببرية القدس والاغوار ومناطق اريحا والبحر الميت ،

فقد تم تهجير ما لا يقل عن 189 أسرة فلسطينية تضم 1932 فردًا، بسبب عنف المستوطنين، في 15 تجمعًا رعويًا أو بدويًا، وإضافة الى تهجير المئات من الفلسطينيين في أعقاب عمليات هدم المنازل في المنطقة المسماة (ج) بالضفة الغربية والقدس.

كما تتعرض المخيمات في الضفة الغربية

الى هجوم غير مسبوق

عبر الاجتياحات والاقتحامات والتخريب في البنى التحتية والقصف وهدم البيوت، حيث تعرضت المخيمات الفلسطينية لأكثر من 170 اجتياحا واقتحاما منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهدم أكثر من 98 منزلا، واستشهد 143 مواطنا، وجرح اكثر من 450 ، وتم اعتقال ما يقدر ب 1150

واضاف البيان الى ان المخيمات الفلسطينية تواجه هجوما اسرائيلياً غير مسبوق بهدف الى القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها جوهر القضية الفلسطينية، ويسعى الاحتلال من خلال هذا الهجوم الى كي الوعي الفلسطيني، وشطب فكرة الحقوق الفلسطينية وخصوصا الحق بالعودة الى البيت ومصدر الرزق والأرض، وهذا المشروع الإسرائيلي لن يكتب له النجاح بسبب التمسك الفلسطيني بحقوقه المشروعة وصمود الناس على الأرض، ورفضهم لكل مشاريع التهجير القسري خارج فلسطين ، والتأكيد على ان الحل الحقيقي والفعال والقابل للتطبيق هو في الإقرار بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين الى بيوتهم واراضيهم ومصادر رزقهم وفقا للقرار 194.

وشددت الدائرة على ضرورة وقف اطلاق النار الفوري الكامل، وتمكين الاونروا للقيام بدورها الأساسي في حماية اللاجئين والنازحين وتوفير الإغاثة اللازمة من خلال تقديم كل اشكال الدعم اللازم لهذه الوكالة الدولية، وفقا للتفويض الممنوح لها من الجمعية العامة وفقا للقرار 302، ومع التأكيد على ضرورة ان تعود الاونروا لممارسة عملها ومهامها في مقرها الرئيس في شمال قطاع غزة، وبما يضمن انسياب الخدمات والمساعدات والإغاثة لكل المحافظات في قطاع غزة وخصوصا في الشمال والذي يعاني من أوضاع كارثية.