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الشرطة تقبض على تاجر للمخدرات في الخليل

12/17/2023 2:12:56 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/قبضت الشرطة على أحد تجار المخدرات في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، بحوزته كمية كبيرة من مواد يشتبه أنها مخدرة.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، إن هذا التاجر مطلوب للعدالة بتهمة تجارة المخدرات، وقد ضبط بحوزته في وقت سابق 10 بلاطات من مادة الحشيش لكنه استطاع الفرار.

وأضافت أن فرع شرطة مكافحة المخدرات بشرطة المحافظة، وبعد عملية رصد ومتابعة له، تمكن من القبض عليه وبحوزته 190 إصبعا من مادة الحشيش، و196 حبة إكستازي، و50 وجبة بما يقارب 250 غم من مادة الماريجوانا، إضافة لضبط مبلغ مالي وأدوات تعبئة وتغليف ومركبة تم استخدامها في البيع والاتجار بهذه المواد.

وأكدت الشرطة التحفظ على التاجر لحين إحالته والمضبوطات لجهة الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولا.


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