الشرطة تقبض على تاجر للمخدرات في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/قبضت الشرطة على أحد تجار المخدرات في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، بحوزته كمية كبيرة من مواد يشتبه أنها مخدرة.
وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، إن هذا التاجر مطلوب للعدالة بتهمة تجارة المخدرات، وقد ضبط بحوزته في وقت سابق 10 بلاطات من مادة الحشيش لكنه استطاع الفرار.
وأضافت أن فرع شرطة مكافحة المخدرات بشرطة المحافظة، وبعد عملية رصد ومتابعة له، تمكن من القبض عليه وبحوزته 190 إصبعا من مادة الحشيش، و196 حبة إكستازي، و50 وجبة بما يقارب 250 غم من مادة الماريجوانا، إضافة لضبط مبلغ مالي وأدوات تعبئة وتغليف ومركبة تم استخدامها في البيع والاتجار بهذه المواد.
وأكدت الشرطة التحفظ على التاجر لحين إحالته والمضبوطات لجهة الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولا.
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