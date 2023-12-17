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تكريم الفائزين بمسابقة عجلون هويّة المكان

12/17/2023 10:11:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كرم منتدى جبل عوف للثقافة اليوم الفائزين بمسابقة " عجلون هوية المكان بعين مصور وفنان " ضمن سلسلة من المبادرات الريادية التي تهدف للنهوض بالواقع الثقافي والمجتمعي.
وقال عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية الأكاديمي الدكتور عدنان مقطش ان إطلاق مثل هذه المبادرات الإبداعية تهدف إلى تسليط الضوء على المكان وقيمته التراثية والتاريخية والثقافية من حيث تبادل الأفكار التي تواكب التطورات.

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