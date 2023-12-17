تكريم الفائزين بمسابقة عجلون هويّة المكان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كرم منتدى جبل عوف للثقافة اليوم الفائزين بمسابقة " عجلون هوية المكان بعين مصور وفنان " ضمن سلسلة من المبادرات الريادية التي تهدف للنهوض بالواقع الثقافي والمجتمعي.
وقال عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية الأكاديمي الدكتور عدنان مقطش ان إطلاق مثل هذه المبادرات الإبداعية تهدف إلى تسليط الضوء على المكان وقيمته التراثية والتاريخية والثقافية من حيث تبادل الأفكار التي تواكب التطورات.
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