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رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يدعو لمراجعة وتحديث الخطط الدراسية في الكليات

12/17/2023 10:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور أحمد العجلوني، إلى مراجعة وتحديث الخطط الدراسية لجميع التخصصات في كليات المجتمع، بما يتوافق مع التغييرات التكنولوجية وحاجات سوق العمل.
وأكد العجلوني خلال لقائه اليوم الأحد، عمداء كليات المجتمع، أهمية رفع مستوى الخريجين من خلال استقطاب أعضاء هيئات تدريسية متميزين، والابتعاث بما يعزز كفاءة طلبة الكليات ويساعدها على استقطاب الطلبة.

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