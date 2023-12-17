رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يدعو لمراجعة وتحديث الخطط الدراسية في الكليات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور أحمد العجلوني، إلى مراجعة وتحديث الخطط الدراسية لجميع التخصصات في كليات المجتمع، بما يتوافق مع التغييرات التكنولوجية وحاجات سوق العمل.
وأكد العجلوني خلال لقائه اليوم الأحد، عمداء كليات المجتمع، أهمية رفع مستوى الخريجين من خلال استقطاب أعضاء هيئات تدريسية متميزين، والابتعاث بما يعزز كفاءة طلبة الكليات ويساعدها على استقطاب الطلبة.
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