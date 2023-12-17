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وزير التربية يوضح حول عقد الامتحان التكميلي

12/17/2023 10:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، ضرورة أن تستكمل فرق العمل في المركز والميدان خطة الاستعدادات بأعلى مستويات المهنية وتحمل المسؤولية، لضمان جاهزية مبكرة لعقد الامتحان التكميلي، الذي ستبدأ أولى جلساته في 28 الشهر الحالي، وتنتهي في 15 كانون الثاني المقبل.
وبين أن الوزارة شكلت فرقا لتفقد جاهزية قاعات الامتحان ومراكز التصحيح، إذ تعمل على تهيئة البيئة الامتحانية الملائمة، بما يلبي احتياجات الطلبة من التدفئة ومياه الشرب، والتهوية والإضاءة المناسبتين، وتزويدها بمقاعد مريحة تناسب الطلبة وطريقة كتابتهم، واللوحات الإرشادية، وتوفر المستلزمات التي تساعد على تقديم الامتحان بكل سهولة ويسر.
وقال إن الوزارة قامت بتكليف الكوادر القائمة على عقد الامتحان من رؤساء قاعات ومساعدين ومراقبين من ذوي الأمانة والكفاءة وتدريبهم على تنفيذ التعليمات الناظمة لعقد الامتحان.
وأكد أن الوزارة راعت احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، من حيث سهولة الوصول إلى القاعة، وأن تكون غرفة الامتحان في الطابق الأرضي، وتوفير الممرات وفق كودات البناء الخاصة بهم إلى غيرها من متطلبات البيئة الامتحانية المناسبة لكل إعاقة.

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