توجيهات من وزير التربية حول دوام المدارس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - لفت وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة إلى جملة ملاحظات العامة أبرزها أهمية انتظام الطلبة في الدوام المدرسي، داعيًا مديري التربية والتعليم إلى تكليف فرق لزيارة المدارس في مختلف مناطق المملكة، ومتابعة هذا الأمر بشكل جدي.



وأكد أهمية تطبيق الأنظمة في ما يخص تعليمات الدوام المدرسي؛ لتقليص نسبة غياب الطلبة غير المُبرّر، بتفعيل أسس النجاح والإكمال والرسوب المعمول بها.

وأشار إلى مبادرة (لمدرستي أنتمي)، التي اطلقتها الوزارة بمدارسها بالتشارك مع وزارة البيئة، داعيا إلى إيلائها كل الاهتمام والمتابعة لتحقيق أهدافها المتمثلة بتحسين البيئة التعلمية، والتعامل مع تحديات تواجهها المدارس، بهدف تحسينها والإرتقاء بها.



ودعا الدكتور محافظة إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة التدخلات العلاجية للفاقد التعليمي، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتنفيذ هذه الخطة، والأثر الجيد الذي تحقق من خلالها.

وأكد أن الوزارة تولي برنامج التعليم المهني الجديد (BTEC) الأهمية القصوى باعتباره مشروعًا وطنيًا يستدعي من الجميع العمل بجدية والتزام وتحمل المسؤوليات، مشيرا إلى أهمية دور الميدان التربوي بكافة كوادره في المتابعة الحثيثة لهذا المسار وانتظام الطلبة فيه لإنجاحه، خاصة أن مخرجاته تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية من الكوادر المؤهلة والمدربة.

وسيتقدم للامتحان 81614 مشتركا ومشتركة، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني، فيما سيجري عقد الامتحان في 381 مركزا امتحانيا في مديريات التربية والتعليم؛ تشتمل على 833 قاعة، إضافة إلى 42 قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية.



وسيتقدم للامتحان 40 مشتركا في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث موزعة على 9 قاعات، فيما سيتقدم للامتحان 275 مشتركا ومشتركة من الطلبة من ذوي الإعاقة في هذه الدورة، منهم 78 من الطلبة الصم،، و36 من الكفيفين، و73 من ذوي الإعاقة الحركية، و33 من طلبة الشلل الدماغي، و55 من الطلبة ضعاف البصر.

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