القسام تصدر بيانا وتكشف عن خسائر فادحة بصفوف الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعلنت كتائب القسام عن تمكن مقاتليها من تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية " في قوة صهيونية راجلة مكونة من 10 جنود شمال مدينة خانيونس
وقالت الكتائب في بيان ، انها اوقعت الجنود بين قتيل وجريح.
كما اعلنت كتائب القسام تدمير ناقلتي جند صهيونتين شمال مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105" وهبوط مروحية صهيونية لإخلاء القتلى والجرحى منهم .
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