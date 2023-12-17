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القسام تصدر بيانا وتكشف عن خسائر فادحة بصفوف الاحتلال

12/17/2023 10:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعلنت كتائب القسام عن تمكن مقاتليها من تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية " في قوة صهيونية راجلة مكونة من 10 جنود شمال مدينة خانيونس
وقالت الكتائب في بيان ، انها اوقعت الجنود بين قتيل وجريح.
كما اعلنت كتائب القسام تدمير ناقلتي جند صهيونتين شمال مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105" وهبوط مروحية صهيونية لإخلاء القتلى والجرحى منهم .

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