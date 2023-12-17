هيئة الأسرى: أسيرات غزة يتعرضن لعقوبات انتقامية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن أسيرات سجن الدامون، وبالذات من اعتقلن من قطاع غزة، يواجهن ظروفا اعتقاليه صعبة للغاية، ويخضعن لعقوبات مشددة تزداد وتيرتها يوميا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وأشارت الهيئة إلى أن سجاني الاحتلال يأخذون ملابس أسيرات القطاع، ويستبدلوها بملابس صيفية، مؤكدة أنهن تعرضن للكثير من الضرب والاعتداء والمسبات، وبقي قسم منهم لمدة 7 أيام في العراء تحت المطر وفي البرد.



وذكرت أن إحدى أسيرات غزة "إنه عند اعتقالها كان برفقتها أولادها الصغار الأربعة، لم تعرف ماذا تفعل بهم، فكان رجل من غزة قريبا منها، فتركت أولادها لديه، وأنها لا تعرفه ولا تعرف مصيرهم".

