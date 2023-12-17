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الجامعة العربية تدعو إلى احترام الكرامة الإنسانية للمهاجرين

12/17/2023 10:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت الجامعة العربية، اليوم الأحد، إلى احترام الكرامة الإنسانية للمهاجرين، وحمايتهم من جميع أشكال التمييز العنصري، لتحقيق التماسك الاجتماعي وتعزيز مساهماتهم في دول المنشأ والمقصد.
وأكدت في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر، ضرورة الاهتمام بالتواصل بين المهاجرين وأوطانهم الأصلية، وأهمية الحفاظ على هوية أبناء المهاجرين العرب وثقافتهم الأصلية، مبينة أن الاندماج في مجتمعات المهجر لا يعني الانصهار وفقدان الهوية.

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