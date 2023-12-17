الجامعة العربية تدعو إلى احترام الكرامة الإنسانية للمهاجرين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت الجامعة العربية، اليوم الأحد، إلى احترام الكرامة الإنسانية للمهاجرين، وحمايتهم من جميع أشكال التمييز العنصري، لتحقيق التماسك الاجتماعي وتعزيز مساهماتهم في دول المنشأ والمقصد.
وأكدت في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر، ضرورة الاهتمام بالتواصل بين المهاجرين وأوطانهم الأصلية، وأهمية الحفاظ على هوية أبناء المهاجرين العرب وثقافتهم الأصلية، مبينة أن الاندماج في مجتمعات المهجر لا يعني الانصهار وفقدان الهوية.
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