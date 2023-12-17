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متى تبدأ المربعانية وفصل الشتاء فلكياً في الأردن ؟

12/17/2023 10:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، إن لحظة الانقلاب الشتوي تحدث عند الساعة 6:27 من صباح الجمعة المقبلة 22 كانون الأول الحالي حسب توقيت الأردن.
وأضاف في بيان صحفي الأحد، إن محور دوران الأرض يكون في أقصى بعد عن الشمس وهذه اللحظة هي بداية فلكيا والذي يمتد حوالي 90 يوما، فيما يكون نهار الجمعة هو أقصر أيام السنة في الجزء الشمالي للكرة الأرضية وأطولها في الجزء الجنوبي للكرة الأرضية.
وأشار السكجي إلى أن طول النهار في الأردن يكون الجمعة حوالي 10 ساعات وثلاث دقائق، وتكون الشمس في برج الجدي، موضحا أن فصول السنة تحدد فلكيا من خلال الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي والانقلاب الصيفي والشتوي، وهي مرتبطة بالحركات الدورانية للأرض وميل محور دورانها حول الشمس.
وتابع أن الشمس تشرق صباح الجمعة عند الساعة 7:32 وتغرب الساعة 5:36 مساء، فيما يبدأ شروق أول ضوء شمسي ويتشتت في الغلاف الجوي والذي يسمى الشفق الفلكي عند الساعة 6:05 صباحا، ثم تبدأ إضاءات الغلاف الجوي، حيث تتمايز الأرض عن السماء مع وضوح المعالم والذي يسمى الشفق البحري عند الساعة 6:35 صباحا، ثم تبدأ معالم الأرض بالظهور ويسهل تمييزها والذي يسمى الشفق المدني عند الساعة 7:05 صباحا.
وأضاف السكجي أن "في يوم الانقلاب الشتوي تكون الشمس في أدنى ارتفاع في السماء باتجاه الجنوب وخاصة في منتصف النهار عند الساعة 12:34 وبزاوية ارتفاع مقدارها 34.6 درجة.


وأشار إلى أن الانقلاب الشتوي ليس يوما كاملا وإنما لحظة زمنية تكون عند الساعة 6:27 من صباح الجمعة بتوقيت الأردن، وتقليدا يمكن اعتبار يوم الانقلاب الشتوي هو بداية "فصل الشتاء الفلكي" أو بداية أربعينية الشتاء "المربعانية" حسب الثقافات المختلفة.

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