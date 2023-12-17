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قرار حكومي بشأن إيصال التيار الكهربائي على حسـاب فلس الريف

12/17/2023 10:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدرت في الجريدة الرسمية ، اليوم الأحد، الموافقة على تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي، على حساب فلس الريف.
ووفقا للجريدة الرسمية، تم الموافقة على تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف بناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة في 4 كانون الأول 2023.
وبينت، أن التعديل إنارة الشوارع المؤدية للمقابر بغض النظر عن الصفة التنظيمية وبكلفة مالية قرابة 10 آلاف دينار للمقبرة الواحدة شاملة تركيب وحدات الإنارة والباقي على حساب الجهة المستفيدة.





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