قرار حكومي بشأن إيصال التيار الكهربائي على حسـاب فلس الريف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدرت في الجريدة الرسمية ، اليوم الأحد، الموافقة على تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي، على حساب فلس الريف.
ووفقا للجريدة الرسمية، تم الموافقة على تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف بناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة في 4 كانون الأول 2023.
وبينت، أن التعديل إنارة الشوارع المؤدية للمقابر بغض النظر عن الصفة التنظيمية وبكلفة مالية قرابة 10 آلاف دينار للمقبرة الواحدة شاملة تركيب وحدات الإنارة والباقي على حساب الجهة المستفيدة.
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