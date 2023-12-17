ماذا قال غوارديولا المحبط بعد تعادل مانشستر سيتي مع كريستال بالاس؟

(MENAFN
- Al-Bayan)
بدا جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي محبطا بعد التعادل مع كريستال بالاس 2 / 2 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وانتقد غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لاعبي فريقه بسبب دفاعهم المهلهل وتسببهم في ركلة جزاء لا داعي لها كلفت الفريق انتصارا كان يحتاجه بشدة ليتعادل 2-2 مع كريستال بالاس السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قائلا إن النتيجة مستحقة.
وقال غوارديولا
للصحفيين بعد المباراة "ذلك ليس حظا سيئا إنها نتيجة مستحقة.
"فرطنا في نقطتين. وحين تُحتسب عليك ركلة جزاء مثل تلك، فإنك تستحق (ما يحدث لك). رأيتم الفرص التي صنعناها واستقبلناها.
"الأمر متشابه هذا الموسم مع المواسم السابقة، لكننا لا نستطيع إنهاء المباريات (بنفس المستوى الذي نبدأ به) وهذا هو الشعور".
وظهر سيتي ضعيفا على غير عادته بعد سلسلة من ست مباريات حقق فيها فوزا واحدا.
وسجل جاك جريليش وريكو لويس هدفا في كل شوط على ملعب الاتحاد لكن جان-فيليب ماتيتا قلص الفارق لصالح كريستال بالاس ثم سجل مايكل أوليسي من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد خطأ من فيل فودن ضد ماتيتا داخل منطقة الجزاء.
وجعل التعادل الفريق، الفائز بالثلاثية الموسم الماضي، في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة في صراع مزدحم على اللقب. لكن سيتي لعب مباراة أكثر من الفرق الثلاثة التي تسبقه في الترتيب، وهي ليفربول المتصدر برصيد 37 نقطة، وأرسنال وأستون فيلا، وجميعهم سيلعب الأحد.
وقال غوارديولا
عن النتيجة المخيبة "في النهاية، عليك أن تصبر والا تستقبل أهدافا من الهجمات المرتدات والا تستقبل أهدافا على الإطلاق.
"لكن بالطبع وفي أول تحرك (لبالاس) تقدم وسجل هدفا وفي الدقيقة الأخيرة منحناهم (ركلة جزاء). "يجب أن تكون حذرا داخل منطقة الجزاء، لكننا لم نكن كذلك ولا نستحق الفوز".
وأهدر سيتي تسع نقاط هذا الموسم باستقبال أهداف بعد الدقيقة 80 خلال مبارياته.
ومما يزيد من بؤس الفريق هو غياب إرليج هالاند (23 عاما) متصدر هدافي الدوري برصيد 14 هدفا، الذي غاب للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي بسبب رد فعل إجهادي في قدمه، والذي قد يتطور إلى شرخ إجهادي أكثر خطورة.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN17122023000110011019ID1107610811
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.