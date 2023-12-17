ماذا قال غوارديولا المحبط بعد تعادل مانشستر سيتي مع كريستال بالاس؟

بدا جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي محبطا بعد التعادل مع كريستال بالاس 2 / 2 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وانتقد غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لاعبي فريقه بسبب دفاعهم المهلهل وتسببهم في ركلة جزاء لا داعي لها كلفت الفريق انتصارا كان يحتاجه بشدة ليتعادل 2-2 مع كريستال بالاس السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قائلا إن النتيجة مستحقة.

وقال غوارديولا

للصحفيين بعد المباراة "ذلك ليس حظا سيئا إنها نتيجة مستحقة.

"فرطنا في نقطتين. وحين تُحتسب عليك ركلة جزاء مثل تلك، فإنك تستحق (ما يحدث لك). رأيتم الفرص التي صنعناها واستقبلناها.

"الأمر متشابه هذا الموسم مع المواسم السابقة، لكننا لا نستطيع إنهاء المباريات (بنفس المستوى الذي نبدأ به) وهذا هو الشعور".

وظهر سيتي ضعيفا على غير عادته بعد سلسلة من ست مباريات حقق فيها فوزا واحدا.

وسجل جاك جريليش وريكو لويس هدفا في كل شوط على ملعب الاتحاد لكن جان-فيليب ماتيتا قلص الفارق لصالح كريستال بالاس ثم سجل مايكل أوليسي من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد خطأ من فيل فودن ضد ماتيتا داخل منطقة الجزاء.

وجعل التعادل الفريق، الفائز بالثلاثية الموسم الماضي، في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة في صراع مزدحم على اللقب. لكن سيتي لعب مباراة أكثر من الفرق الثلاثة التي تسبقه في الترتيب، وهي ليفربول المتصدر برصيد 37 نقطة، وأرسنال وأستون فيلا، وجميعهم سيلعب الأحد.

وقال غوارديولا

عن النتيجة المخيبة "في النهاية، عليك أن تصبر والا تستقبل أهدافا من الهجمات المرتدات والا تستقبل أهدافا على الإطلاق.

"لكن بالطبع وفي أول تحرك (لبالاس) تقدم وسجل هدفا وفي الدقيقة الأخيرة منحناهم (ركلة جزاء). "يجب أن تكون حذرا داخل منطقة الجزاء، لكننا لم نكن كذلك ولا نستحق الفوز".

وأهدر سيتي تسع نقاط هذا الموسم باستقبال أهداف بعد الدقيقة 80 خلال مبارياته.

ومما يزيد من بؤس الفريق هو غياب إرليج هالاند (23 عاما) متصدر هدافي الدوري برصيد 14 هدفا، الذي غاب للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي بسبب رد فعل إجهادي في قدمه، والذي قد يتطور إلى شرخ إجهادي أكثر خطورة.







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