بطولة السعودية: الهلال يحتفي بـلقب الشتاء بأرقام قياسية

لم يفوت الهلال فرصة غياب النصر عن المرحلة السابعة عشرة، لانشغال خصمه الاتحاد بمونديال الأندية، فوسع الفارق مع "العالمي" إلى 10 نقاط، بعدما ضم الوحدة إلى قائمة ضحاياه رافعاً عدد انتصاراته إلى 15، منها 10 توالياً، ليتوج بطلاً للشتاء بفارق مريح عن منافسيه.

بتحقيقه الفوز الثامن عشر توالياً في جميع البطولات، عادل مدرب الهلال البرتغالي جورجي جيزوس الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية لمدربي الأندية في السعودية عبر التاريخ، والمسجل باسم الأوروغوياني دانيال كارينيو حين كان مدرباً للنصر.

وظل الرقم القياسي صامداً لمدرب الحزم الحالي منذ موسم 2013-2014، وقد ينجح جيزوس في تجاوزه في حال تحقيق الفوز على أبها في الجولة المقبلة، الأولى إياباً، ليتبوأ صدارة المدربين في الانتصارات المتتالية.

جيزوس الذي خرج من الملعب رافعاً إشارة النصر، وصف المواجهة أمام فرسان مكة بـ"الصعبة" لأن "الوحدة منظم دفاعياً، وتوقعنا صعوبتها"، آملاً أن تستمر الانتصارات ليواصل الفريق السير في الطريق الصحيح.

وأشاد جيزوس الذي استبعد سلمان الفرج لسبب إداري، بتجانس لاعبي فريقه الذين "يدافعون ويهاجمون سويًا، وينفذون التعليمات التكتيكية بامتياز".

مسجلاً هدفه الـ15 في 15 مباراة خاضها مع الزعيم، فك الصربي ألكسندر ميتروفيتش ارتباطه عن ملاحقه نجم ضمك الكاميروني جورج كيفين نكودو (14)، مقلصاً الفارق مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، متصدر الترتيب بـ16 هدفاً، مع مباراة أقل لهداف النصر.

وبلغ "الزعيم" بعد مرور 17 مرحلة الحصيلة الأكبر من الانتصارات منذ انطلاق دوري المحترفين، متجاوزًا ما حققه موسم 2009-2010 عندما حسم 14 مباراة وتعثر في ثلاث.

وبحسب صحيفة الرياضية المحلية، سجل الهلال وقتذاك 48 هدفًا، بينما وصل حاليًّا إلى 50، وهي الحصيلة الأكبر من الأهداف في أول 17 مباراة.

الأهلي يواصل الضغط

بدوره، واصل الأهلي ضغطه على ثنائي الصدارة، مستثمراً تألق محترفه الفرنسي ألان سان-ماكسيمان الذي صنع ثلاثة أهداف من أصل أربعة هزت شباك الفيحاء المضيف الذي تلقى أربعة أهداف للمباراة الثالثة توالياً.

ويحاول نادي القلعة الذي واكبه جمهور كبير إلى مدينة المجمعة في العاصمة الرياض، البقاء في أجواء المنافسة رغم ابتعاده 14 نقطة عن المتصدر، ويؤكد سان-ماكسيمان أنه وزملاءه "مستمرون في القتال من أجل التواجد دائما في المراكز المتقدمة، وهذا هو الأهم في الدوري هذا الموسم".

ويضيف لاعب نيوكاسل يونايتد السابق "جميع مباريات الدوري صعبة، ونعمل دائما في التدريبات على إيجاد الحلول، خاصة ضد الفرق التي تدافع بشكل كبير".

من ناحيته، يعزو مدرب الأهلي الألماني ماتياس يايسله تألق فريقه إلى الضغط الكبير الذي مارسه لاعبوه على الفيحاء ما تسبب في تسجيل الأهداف الأربعة، "عملنا بجد في الفترة الماضية، وبالطبع أفرح كثيراً على كل هدف نسجله في المباريات"، مشيداً بالمواكبة الجماهيرية التي تمنح الفريق طاقة جبارة على حد تعبيره.



هدفنا الستة الأوائل

حاسماً قمة المرحلة على حساب الاتفاق بثنائية، ثبّت التعاون أقدامه في المركز الرابع مواصلاً الضغط على الأهلي ومؤكداً سعيه للبقاء بين الكبار، وهو ما أشار إليه مدربه البرازيلي بيريكليس شاموسكا بقوله إن الهدف المتفق عليه مع الإدارة هو أن يتواجد "الذئاب" ضمن الستة الأوائل.

ولفت شاموسكا الذي تجاوز مضيفه في الدمام، إلى أن "التعاون يلعب جميع المباريات بنفس الطموح سواء على أرضنا أو خارجها، والأرقام تشهد أننا ثاني أفضل فريق يحقق انتصارات خارج أرضه".

وفيما عجز الاتفاق عن العودة لسكة الانتصارات التي حاد عنها منذ المرحلة 11، أكد مدربه الإنكليزي ستيفن جيرارد "المعترض على التحكيم" أنه سيقيم معسكراً لأسبوعين يتضمن تدريبات صباحية ومسائية ومباريات ودية و"سنسعى للظهور بشكل أفضل بعد التوقف المقبل".

الأبواب مفتوحة لمبابي وصلاح

في تصريح لافت نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال مدير رابطة الدوري السعودي للمحترفين النيجيري مايكل إيمينالو إن "المحادثة مفتوحة مع نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي، لكننا لا نعرف ما يريد أن يفعله. موقفنا واضح للغاية: اللاعبون من هذه الفئة يعرفون جيداً أين نحن".

وأضاف إيمينالو "إذا كان هناك أي احتمال أو اهتمام بأن يكون مبابي جزءًا مما نبنيه، الآن أو في المستقبل، فلا يمكننا رفض هذا الاحتمال. إنه لاعب أحبه".

وأكد إيمينالو الذي كان مسؤولاً عن تعاقد نادي تشلسي الإنكليزي مع النجم المصري محمد صلاح عندما كان مديراً رياضياً في "البلوز"، أنه "من الطبيعي أن يحتفظ الدوري الانكليزي بلاعب بهذا المستوى والموهبة"، موضحاً أن "أبواب المملكة ستبقى مفتوحة دائمًا لمبابي وصلاح".



وكان لافتًا هذا الأسبوع حديث كارلو نهرا، رئيس العمليات في الدوري السعودي، في جلسة حوارية في قمة كرة القدم العالمية في جدة، عن الأثر الإيجابي لشراء النجوم على الجودة والتسويق، قائلاً "شاهدنا طلبات هائلة على الرعاية، ليس فقط على صعيد الانتشار العالمي الذي حصلنا عليه من خلال جلب رونالدو ولكن مع انضمام البقية ايضاً، بدأنا نرى التحرك في المواكبة العالمية للدوري".

وأضاف نهرا "نحن نوفر مسارًا ومنصة مُحسَّنة للاعبين السعوديين من خلال احتكاكهم باللاعبين الأجانب. استراتيجيتنا لا تقتصر على ضم اللاعبين فحسب، بل هي لتطوير المحليين ايضاً، لذلك من الضروري أن نوفر الفرص للاعبين السعوديين بقدر ما نفعله لأي شخص آخر".

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