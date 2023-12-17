بسبب السرعة الزائدة.. وفاة 3 مواطنين وإصابة رابع في حادث مروري على شارع الإمارات

أعربت القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر 3 مواطنين توفوا إثر حادث مروري وقع مساء أمس السبت على شارع الإمارات، كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب الذي يتلقى علاجه إثر إصابته البليغة من جراء الحادث.

تدهور

وتلقت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة، بلاغاً عند الساعة الـ(7:17) دقيقة مساء أمس السبت، يفيد بوقوع حادث تدهور مركبة ذات دفع رباعي

على شارع الإمارات من نفق الزبير باتجاه الجسر رقم (7)، وعلى الفور توجهت كافة الفرق الشرطية المختصة والإسعاف الوطني إلى موقع البلاغ، وتبين وقوع حادث تدهور مركبة واصطدامها بالحاجز الحديدي الفاصل بين الشارعين، وبعمود الإنارة، ما نتج عنه وفاة ثلاثة مواطنين، وإصابة رابع بإصابات بليغة نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

سرعة زائدة

واتضح من خلال المعاينة وتخطيط الحادث، أن السرعة الزائدة والانحراف المفاجئ هما السبب الرئيسي في وقوع هذا الحادث المؤسف.

وتناشد القيادة العامة لشرطة الشارقة قائدي المركبات، بضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور، وخفض السرعات وعدم الانشغال بغير الطريق، وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.

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