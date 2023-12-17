لحاملي شهادات المفوضية (الأونروا) ... اليكم خطوات الحصول على إقام

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- Khaberni) خبرني - مسار جديد وسريع للحصول على إقامة دائمة في كندا لحاملي شهادات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين / الأونروا والأشخاص النازحين: برنامج الحركية الاقتصادية التجريبي
يهدف البرنامج إلى مساعدة العمال المهرة الذين يمتلكون خبرة موثقة، وأولئك الذين يمكنهم تقديم دليل على مهاراتهم في اللغة وتاريخهم التعليمي. وهو مفيد بشكل خاص للاجئين أو الأشخاص بدون جنسية الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم بسبب أسباب مثل مخاوف السلامة أو الحرب.
1. هل أنت عامل يمتلك دليلًا موثقًا على الخبرة؟
2. هل يمكنك تقديم وثائق لغتك في امتحان الآيلتس وخلفيتك التعليمية؟
3. هل أنت حامل لوثائق اللاجئين؟
4. هل أنت خارج بلدك وغير قادر على العودة بسبب أسباب لا يمكن السيطرة عليها مثل عدم وجود جنسية، ومشاكل السلامة، والحرب، إلخ؟
(قد تنطبق متطلبات إضافية.)
إذا كانت الشروط أعلاه تنطبق عليك، يمكن أن تكون كندا وجهتك القادمة والمقررة من خلال هذا البرنامج. للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا عن طريق إكمال تقييمنا الإلكتروني ( ) والرجوع إلى "EMPP" تحت قسم المعلومات الإضافية.
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