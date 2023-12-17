لحاملي شهادات المفوضية (الأونروا) ... اليكم خطوات الحصول على إقام

MENAFN - Khaberni) خبرني - مسار جديد وسريع للحصول على إقامة دائمة في كندا لحاملي شهادات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين / الأونروا والأشخاص النازحين: برنامج الحركية الاقتصادية التجريبي

يهدف البرنامج إلى مساعدة العمال المهرة الذين يمتلكون خبرة موثقة، وأولئك الذين يمكنهم تقديم دليل على مهاراتهم في اللغة وتاريخهم التعليمي. وهو مفيد بشكل خاص للاجئين أو الأشخاص بدون جنسية الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم بسبب أسباب مثل مخاوف السلامة أو الحرب.

1. هل أنت عامل يمتلك دليلًا موثقًا على الخبرة؟

2. هل يمكنك تقديم وثائق لغتك في امتحان الآيلتس وخلفيتك التعليمية؟

3. هل أنت حامل لوثائق اللاجئين؟

4. هل أنت خارج بلدك وغير قادر على العودة بسبب أسباب لا يمكن السيطرة عليها مثل عدم وجود جنسية، ومشاكل السلامة، والحرب، إلخ؟

(قد تنطبق متطلبات إضافية.)

إذا كانت الشروط أعلاه تنطبق عليك، يمكن أن تكون كندا وجهتك القادمة والمقررة من خلال هذا البرنامج. للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا عن طريق إكمال تقييمنا الإلكتروني ( ) والرجوع إلى "EMPP" تحت قسم المعلومات الإضافية.

