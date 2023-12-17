تراجع الاحتياط الأجنبي بالأردن 1% في نهاية نوفمبر





أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن احتياط العملات الأجنبية في نهاية شهر نوفمبر الماضي تراجع واحداً في المئة إلى نحو 17.09 مليار دولار مقارنة بـ17.26 مليار دولار في نهاية سنة 2022.

وشهد الأردن تحسناً منذ بداية العام الحالي في أرقام الدخل السياحي وحوالات المغتربين في حين تراجعت الاستثمارات الأجنبية التي تؤثر في مخزون العملات للبلاد.

وسجل الدخل السياحي في الأردن في أول 9 أشهر من العام الجاري نمواً بنسبة 37.7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بتسجيله ما قيمته 5.82 مليارات دولار، نتيجة لارتفاع عدد السياح ليصل إلى 5.58 ملايين سائح، بنسبة نمو بلغت 38.1% وفق بيانات نشرها «المركزي» الأردني في أكتوبر الماضي.

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