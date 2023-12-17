الطلب على الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ العام 2020





شهد الطلب على الدولار الأمريكي تراجعاً قوياً هو الأدنى منذ العام 2020 في ظل التحول الحذر من قبل الاحتياطي الأمريكي، حيث قلص المضاربون توقعاتهم بشأن قوة سعر صرف الدولار الأمريكي.

وأخذ الطلب على عقود الخيارات، التي تستفيد من صعود قيمة العملة الأمريكية، في الهبوط لأدنى مستوى خلال ما يفوق الثلاثة أعوام في مقابل تلك التي تحقق المكاسب إذا تراجع الدولار الأمريكي، بحسب مؤشر انعكاسات المخاطر لشهر واحد. في هذه الأثناء، صعدت توقعات قوة سعر صرف الين الياباني لأعلى مستوى خلال 5 شهور.

وكشفت بيانات جمعتها شركة «الإيداع الائتماني والمقاصة» عن أن عملية إعادة تخصيص الاستثمارات السريعة عززت تداول عقود الخيارات لأعلى مستوى لها العام الجاري، بعد أن صرح جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع الماضي بأن صناع السياسة النقدية يطمحون إلى تخفيض أسعار الفائدة خلال 2024، بدأ المستثمرون يعيدون النظر في التوقعات ويتساءلون عما إذا كان الدولار الأمريكي بإمكانه مواصلة الصعود.

في المقابل، قد يبدأ بنك اليابان المركزي قريباً في التخلي عن سياسته النقدية التيسيرية للغاية، وتجهيز الين الياباني لمعاودة الارتفاع.

وأشار أشخاص على دراية بخطط البنك المركزي الياباني إلى أن المسؤولين ربما لن يعدلوا من السياسة النقدية الاجتماع المقبل. حيث يتوقع ثلثا خبراء الاقتصاد تقريباً ممن شاركوا في استطلاع رأي «بلومبرغ» بوقت سابق من الشهر الحالي إلغاء بنك اليابان سعر الفائدة المستقر دون الصفر مع نهاية أبريل المقبل.

وصعد الين الياباني 2% تقريباً أمام الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي، كما تراجع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري 1.2%.

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