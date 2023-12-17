المملكة المتحدة وألمانيا تزيدان الضغط على إسرائيل بالدعوة لوقف إطلاق نار مستدام

زادت الحكومتان البريطانية والألمانية من الضغط العالمي المتزايد على إسرائيل، حيث دعتا إلى "وقف مستدام لإطلاق النار" في الصراع في غزة.

ويمثل تدخل وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون ونظيرته الألمانية أناليتا بيربوك، حيث حذرا فيه من أن "عدداً كبيراً من المدنيين قتلوا" تحولاً واسعاً في اللهجة، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الأحد.

وتحذو المملكة المتحدة حذو البيت الأبيض، في التعبير عن عدم الارتياح بشأن فشل إدارة بنيامين نتنياهو في تقليص الضحايا المدنيين وخطتها لمستقبل غزة.

وكتب الدبلوماسيان اليوم الأحد في صحيفة "صنداي تايمز": "هدفنا لا يمكن أن يكون ببساطة إنهاء القتال اليوم. يجب أن يكون سلاماً دائماً لأيام وسنوات وأجيال. بالتالي، ندعم وقفاً لإطلاق النار، لكن فقط، إذا كان مستداما".

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