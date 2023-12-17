تفاعل جماهيري مع ورش الفنون في حتا



تفاعل عدد كبير من زوار حتا مع ورش العمل الإبداعية في مهرجان شتانا في حتا، وذلك لتعلم عدد من الفنون التراثية والحرف اليدوية.

وأقيمت في حتا عدد من الورش لتعليم فنون النسج والتطريز والرسم

على الكانفس والحقيبة والقهوة والزراعة وصنع الماتشا وتنسيق الزهور وتغليف الهدايا.



نظمت ورش العمل «براند دبي» بالتعاون مع عدد من مواهب ورواد أعمال مبادرة "بفخر من دبي".

ودعت «براند دبي» المقيمين للانضمام للفعاليات والورش في بحيرة ليم يوم الجمعة من الساعة 3 عصراً وحتى 9 مساءً، ويومي السبت والأحد من الساعة 12 ظهرًا حتى 10 مساءً.





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