تفاعل جماهيري مع ورش الفنون في حتا

(MENAFN
- Al-Bayan)
تفاعل عدد كبير من زوار حتا مع ورش العمل الإبداعية في مهرجان شتانا في حتا، وذلك لتعلم عدد من الفنون التراثية والحرف اليدوية.
وأقيمت في حتا عدد من الورش لتعليم فنون النسج والتطريز والرسم
على الكانفس والحقيبة والقهوة والزراعة وصنع الماتشا وتنسيق الزهور وتغليف الهدايا.
نظمت ورش العمل «براند دبي» بالتعاون مع عدد من مواهب ورواد أعمال مبادرة "بفخر من دبي".
ودعت «براند دبي» المقيمين للانضمام للفعاليات والورش في بحيرة ليم يوم الجمعة من الساعة 3 عصراً وحتى 9 مساءً، ويومي السبت والأحد من الساعة 12 ظهرًا حتى 10 مساءً.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN17122023000110011019ID1107610792
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.