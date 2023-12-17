الراعي التكنولوجي لرابطة المحترفين يثمن جهود تطوير الكرة الإماراتية

ثمنت مجموعة MBME، الشريك التكنولوجي لرابطة المحترفين الإماراتية، والجهة الرائدة في التحول الرقمي، الجهود التي تبذلها الرابطة لتطوير الكرة الإماراتية في مختلف الجوانب، ومنها في الدعوة لاستثمار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العمل الرياضي الفني والإداري، وبما يمكن أن يقود لناتج مميز يمهد لنقلة نوعية قوية لمنافسات دوري أدنوك للمحترفين، وكرة القدم الإماراتية.

وأكد عبدالهادي محمد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة MBME أن الهدف من رعاية المجموعة لرابطة دوري المحترفين الإماراتية يهدف إلى دعم الجهات الرياضية في التحول الرقمي لدوره المحوري في تطور المردود الفني للمباريات، والذي بدوره يسهم باختصار الزمن في الوصول للنتائج الأفضل في مختلف الجوانب، وقدم الشكر إلى رابطة دوري المحترفين، لدورها بإيجاد بيئة رياضية احترافية توفر سبل العمل بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتطوير الجوانب الرياضية والعمل بأفضل المواصفات العالمية.

يذكر أن رابطة المحترفين أعلنت في وقت سابق عن ضم MBME إلى نخبة شركائها ورعاتها الرسميين بعقد يستمر لغاية ثلاث سنوات.

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