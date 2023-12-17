الإمارات.. طقس الغد صحو نهاراً ورطب ليلاً

(MENAFN
- Al-Bayan)
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والغربية نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وأوضح المركز في بيانه اليومي،
أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ،و يحدث المد الأول عند الساعة 15:57 والمد الثاني عند الساعة 06:28 و الجزر الأول عند الساعة 09:58 والجزر الثاني عند الساعة 23:19.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ،و يحدث المد الأول عند الساعة 13:04 والمد الثاني عند الساعة 02:10 والجزر الأول عند الساعة 07:48 والجزر الثاني عند الساعة 19:25.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 29 18 80 30
دبي 28 19 70 30
الشارقة 29 16 70 30
عجمان 27 16 80 40
أم القيوين 28 13 80 40
رأس الخيمة 29 14 65 25
الفجيرة 27 20 80 35
العـين 28 13 75 25
ليوا 28 14 90 30
الرويس 26 18 85 35
السلع 26 12 85 35
دلـمـا 27 17 80 40
طنب الكبرى 26 22 85 45
طنب الصغرى 26 22 85 45
أبو موسى 26 23 85 40
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