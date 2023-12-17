الإمارات.. طقس الغد صحو نهاراً ورطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والغربية نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز في بيانه اليومي،

أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ،و يحدث المد الأول عند الساعة 15:57 والمد الثاني عند الساعة 06:28 و الجزر الأول عند الساعة 09:58 والجزر الثاني عند الساعة 23:19.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ،و يحدث المد الأول عند الساعة 13:04 والمد الثاني عند الساعة 02:10 والجزر الأول عند الساعة 07:48 والجزر الثاني عند الساعة 19:25.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 18 80 30

دبي 28 19 70 30

الشارقة 29 16 70 30

عجمان 27 16 80 40

أم القيوين 28 13 80 40

رأس الخيمة 29 14 65 25

الفجيرة 27 20 80 35

العـين 28 13 75 25

ليوا 28 14 90 30

الرويس 26 18 85 35

السلع 26 12 85 35

دلـمـا 27 17 80 40

طنب الكبرى 26 22 85 45

طنب الصغرى 26 22 85 45

أبو موسى 26 23 85 40

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