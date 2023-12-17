مصادر عبرية : أزمة أموال المقاصة الفلسطينية في طريقها للحل بعد تدخل أمريكي

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN / قالت القناة 12 العبرية إنه و على ما يبدو أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية توصلتا إلى اتفاق جديد بشأن تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية (المقاصة).
وحسب القناة فإنه بموجب الترتيب الجديد الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، ستتمكن إسرائيل من التحقق من أسماء متلقي الرواتب نيابة عن السلطة في قطاع غزة، والتأكد من عدم تحويل الرواتب إلى أعضاء حماس.
وتابعت القناة: "تأتي التسوية في أعقاب موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على قبول اقتراح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بإرسال قائمة بأسماء المستفيدين من الرواتب".
وأضافت القناة: "وفقا لأبو مازن، منذ عام 2007 تم حذف المسؤولين الحكوميين، أعضاء حماس، من قائمة من يحق لهم الدفع. إذا تم تنفيذ الترتيب الجديد بالفعل، فسيتعين على وزير المالية بتسلئيل سموتريتس أن يفعل ذلك لتحويل الأموال المتأخرة إلى السلطة، التي ستقوم بتحويل دفعات الرواتب إلى غزة".
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