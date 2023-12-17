مصادر عبرية : أزمة أموال المقاصة الفلسطينية في طريقها للحل بعد تدخل أمريكي

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / قالت القناة 12 العبرية إنه و على ما يبدو أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية توصلتا إلى اتفاق جديد بشأن تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية (المقاصة).

وحسب القناة فإنه بموجب الترتيب الجديد الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، ستتمكن إسرائيل من التحقق من أسماء متلقي الرواتب نيابة عن السلطة في قطاع غزة، والتأكد من عدم تحويل الرواتب إلى أعضاء حماس.

وتابعت القناة: "تأتي التسوية في أعقاب موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على قبول اقتراح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بإرسال قائمة بأسماء المستفيدين من الرواتب".

وأضافت القناة: "وفقا لأبو مازن، منذ عام 2007 تم حذف المسؤولين الحكوميين، أعضاء حماس، من قائمة من يحق لهم الدفع. إذا تم تنفيذ الترتيب الجديد بالفعل، فسيتعين على وزير المالية بتسلئيل سموتريتس أن يفعل ذلك لتحويل الأموال المتأخرة إلى السلطة، التي ستقوم بتحويل دفعات الرواتب إلى غزة".