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3663 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

12/17/2023 9:18:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3663 طنا، منها 2414 طن خضار، و936 طن فواكه، و312 طن ورقيات.


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و40، والبطاطا بين 20 و40، والبندورة بين 7 و20، والجزر بين 50 و60، والخيار بين 40 و60، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.

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