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مطار الملكة علياء الدولي يستقبل563,547 مسافرًا خلال شهر تشرين الثاني 2023

12/17/2023 9:18:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وفقًا لإحصائيات"مجموعة المطار الدولي"، استقبل مطار الملكة علياء الدولي 563,547 مسافرًا خلال شهر تشرين الثاني، مسجلًا انخفاضًا نسبته 9.08 % مقارنة بإحصائيات عام 2022. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، استقبل المطار أيضًا 5,397 حركة، بزيادة نسبتها 2.4 %، وتعامل مع5,979 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، مما يُشكّل ارتفاعًا نسبته 17.9 %، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقًا للإحصائيات المسجّلة منذ بداية العام، استقبل المطار ما مجموعه 8,558,221 مسافرًا، مسجلًا ارتفاعًا نسبته 19.2 % مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022. ومن جهة أخرى، سجّل المطار72,114 حركة طائرات، وتعامل مع 60,932 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 15.1%، و 8.1% على التوالي، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022.
وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "في الوقت الذي نواصل فيه الحفاظ على المؤشرات الإيجابية منذ بداية العام، شهدنا انخفاضًا في الإحصائيات الشهرية -كما كان متوقعًا- نظرًا للتطورات المستمرة في قطاع غزّة والضفة الغربية. وعلى الرغم من الوضع الراهن، يظل الأردن وجهة آمنة ومُرّحبة بالمسافرين من جميع أنحاء العالم، ونتطلع إلى استعادة الزخم في الأشهر المقبلة".




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