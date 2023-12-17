تشكيل لجنة علمية لجراحة الدماغ في المجلس الطبي العربي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شكل المجلس الطبي العربي، اليوم الأحد، لجنة علمية لاختصاص جراحة الدماغ والأعصاب، بعد استقلاله عن اختصاص الجراحة العامة ليصبح اختصاصا مستقلا.
وأعلن الأمين العام للمجلس الدكتور عمر الرواس، رسميا عن تشكيل اللجنة خلال اجتماع عقدته اليوم في عمان بحضور ممثلين لهذا الاختصاص من الدول العربية كافة.
وفاز الدكتور محمد البربراوي برئاسة لجنه القياس والامتحانات لاختصاص جراحة الدماغ والأعصاب ممثلا للأردن في المجلس الطبي العربي.
يشار إلى أن المجلس تابع لجامعة الدول العربية، وأسس بقرار من مجلس وزراء الصحة العرب، ويترأس الأردن حاليا ممثلا بوزير الصحة الهيئة العليا له.
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