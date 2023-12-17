تشكيل لجنة علمية لجراحة الدماغ في المجلس الطبي العربي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شكل المجلس الطبي العربي، اليوم الأحد، لجنة علمية لاختصاص جراحة الدماغ والأعصاب، بعد استقلاله عن اختصاص الجراحة العامة ليصبح اختصاصا مستقلا.



وأعلن الأمين العام للمجلس الدكتور عمر الرواس، رسميا عن تشكيل اللجنة خلال اجتماع عقدته اليوم في عمان بحضور ممثلين لهذا الاختصاص من الدول العربية كافة.



وفاز الدكتور محمد البربراوي برئاسة لجنه القياس والامتحانات لاختصاص جراحة الدماغ والأعصاب ممثلا للأردن في المجلس الطبي العربي.



يشار إلى أن المجلس تابع لجامعة الدول العربية، وأسس بقرار من مجلس وزراء الصحة العرب، ويترأس الأردن حاليا ممثلا بوزير الصحة الهيئة العليا له.